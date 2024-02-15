Археологи нашли в Аргентине древнюю наскальную летопись, охватившую 100 поколений

Аргентинские ученые из Национального исследовательского совета (CONICET) и Национального института антропологии и латиноамериканской мысли (INAPL) выяснили, что доисторические наскальные рисунки в одной из пещер в регионе Патагония на юге страны оказались намного древнее, чем считалось ранее. Первобытная галерея служила для передачи знаний для примерно 100 поколений людей. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).