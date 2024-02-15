Археологи нашли в Аргентине древнюю наскальную летопись, охватившую 100 поколений

Как показал новый радиоуглеродный анализ, изображения в пещере были созданы в эпоху позднего голоцена около 8200 лет назад. Это на несколько тысяч лет раньше предыдущей оценки.
В подземной галерее археологи насчитали 895 уникальных произведений, сгруппированных по 446 мотивам. Ученые считают находку своего рода летописью, работа над которой продолжалась около 3000 лет.
Исследователи отметили, что в позднем голоцене этот регион был очень сухим и жарким, поэтому охотники-собиратели использовали это место для коммуникации, оставляя на стенах пещеры заметки в виде рисунков. Это помогало племенам выживать в суровом климате древней Патагонии.