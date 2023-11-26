20:50 (мск), источник: Газета.Ру

Археологи нашли уникальное устройство древних шумеров для спасения от засухи

В древнем городе Гирсу, расположенном на юге современного Ирака, шумеры четыре тысячи лет назад построили устройство на водном канале для спасения от засухи. Об этом сообщает Arkeonews.

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Источник: РИА "Новости"

Жители Гирсу полагалась на развитую ирригацию, которая направляла воду из рек Тигр и Евфрат в каналы, которые поливали сельскохозяйственные поля. Однако период сильной засухи поставил их жизнь под угрозу, и древние шумеры попытались спастись с помощью инженерии.

Ученые из Британского музея с помощью дронов осмотрели деревню Наср и обнаружили на канале длиной 19 километров древнее устройство против засухи. Поскольку оно пересекает водоем, он также претендует на звание самого старого моста в мире.

Устройство представляет собой желоб, который использовался для доставки воды в отдаленные места для сельского хозяйства. Построили его, вероятно, последние поколения, жившие в Гирсу, пытавшиеся спасти свой город от засухи: обнаруженные здесь каменные скрижали говорят о «водном кризисе и последней отчаянной попытке спастись».

Интересно, что древние шумеры, вероятно, пользовались эффектом Вентури — уменьшением давления и увеличением скорости воды, проходящей через узкую трубу. Ранее считалось, что этот эффект начали использовать в технологии только в XVIII веке.

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