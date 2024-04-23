Археологи нашли тайник со спиртным первого президента США

Найденный алкоголь представлял собой настойку бренди на целых вишнях. По словам археологов, и Джордж Вашингтон, и его жена Марта были поклонниками напитка под названием вишневый баунс, который готовили из бренди, специй, сахара и вишневого сока. Обычно его разливали в более крупные емкости, поэтому спрятанные бутылки могли предназначаться для каких-то иных целей.