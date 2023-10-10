Археологи нашли сцену, на которой выступал Шекспир

Об открытии рассказывает The History Blog. Оригинальные дубовые половицы XV века были обнаружены в ратуше Святого Георгия в Кингс-Линне, графство Норфолк. По мнению археологов, они являются единственной сохранившейся сценой, по которой, как предполагается, ступал сам Шекспир, всемирно известный драматург.

Средневековые половицы были обнаружены под двумя слоями более позднего пола, причем верхний слой был уложен в 1950-х годах, а слой под ним — в XVIII или XIX веке. Что касается досок XV века, то они оказались довольно массивными и хорошо сохранились. Примечательно, что крепились они не металлическими гвоздями, а деревянными колышками. Как говорят ученые, это верный признак средневекового строительства.

Образцы найденных досок были исследованы в лаборатории и датированы методом дендрохронологии. Установлено, что они были изготовлены между 1417 и 1430 годами, то есть более чем за столетие до рождения Шекспира. Однако ученые указывают на то, что ратуша Святого Георгия является старейшей, крупнейшей и наиболее хорошо сохранившейся средневековой ратушей в Англии.

Она была возведена гильдией Святого Георгия, основанной в 1376 году. Изначально строилась для оказания помощи членам религиозной общины для погребальных служб на случай их смерти. Сохранившиеся записи также говорят о том, что в 1406 году гильдия купила землю для зала, который возводился между 1410 и 1420 годами, а к 1428 году уже активно использовался. Первое зарегистрированное свидетельство использования ратуши в качестве театра приходится на январь 1445 года.

Затем на протяжении столетия гильдия регулярно представляла театральные постановки на религиозные темы. Так продолжалось до 1547 года, когда гильдия была распущена по приказу короля Эдварда VI. После этого ратуша превратилась в обычный театр. Известно, что в 1593 году в нем выступали «люди графа Пембрука», то есть труппа Уильяма Шекспира. В ратуше Святого Георгия она выступала потому, что все лондонские театры в то время были закрыты из-за вспышки чумы.

Доктор Джонатан Кларк, эксперт по историческим зданиям, считает, что это чрезвычайно важное открытие, поскольку найден не только самый большой деревянный пол XV века в стране, но и единственный сохранившийся образец сцены, на которой выступал Шекспир.