Археологи нашли останки отца Александра Македонского

Археологи подтвердили, что останки, обнаруженные в древнегреческой гробнице в 1977 году, принадлежат королю Филиппу II — отцу Александра Македонского. Эту информацию сообщает издание Daily Mail.
Изначально считалось, что в гробнице находились останки отца, сына и старшего сводного брата Александра Македонского. Однако после дальнейших исследований ученые пришли к выводу, что произошла ошибочная идентификация отца и сводного брата.
Теперь специалисты уверены, что скелет, который ранее считали останками сводного брата, на самом деле принадлежит отцу Македонского, а скелет отца — останкам сводного брата.
Филипп II (383 или 382 год до н. э. — 336 год до н. э.) был царем Македонии из династии Аргеадов, правившим с 359 по 336 год до н. э. Он был третьим сыном царя Аминты III и пришел к власти после гибели своего брата Пердикки III. Филипп II смог стабилизировать положение в стране, создав сильную армию и развивая экономику.
Македония при нем стала мощной державой, начала активную внешнюю политику и расширила свое влияние за счет войн и династических браков. Филипп II имел много детей от разных женщин, а его сын, Александр III Великий, унаследовал отцовскую армию и стал создателем мировой империи.
Кроме того, ранее сообщалось, что Netflix работает над документальной драмой о царе Александре Македонском под рабочим названием «Александр Македонский». Съемки фильма проходят в Марокко после успеха сериалов «Последние цари» и «Королевы Африки: Зинга».