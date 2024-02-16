Археологи нашли останки отца Александра Македонского

Филипп II (383 или 382 год до н. э. — 336 год до н. э.) был царем Македонии из династии Аргеадов, правившим с 359 по 336 год до н. э. Он был третьим сыном царя Аминты III и пришел к власти после гибели своего брата Пердикки III. Филипп II смог стабилизировать положение в стране, создав сильную армию и развивая экономику.