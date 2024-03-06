Археологи нашли гору сокровищ в усыпальнице древнего вождя в Панаме

По словам археологов, в гробнице правителя нашли золотые монеты, пять декоративных нагрудников пекторалей, два пояса из круглых золотых бусин, четыре браслета, пару серег с изображениями мужчины и женщины. Также были обнаружены серьга в виде двух крокодилов, серьги из позолоченных зубов кашалота, круглые золотые пластины, набор костяных флейт, браслеты и юбки из собачьих зубов наряду с керамическими изделиями и другими артефактами.