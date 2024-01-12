Археологи нашли два золотых языка у мумий Древнего Египта

Источник: Egyptian Ministry of Tourism & Antiquities

На раскопках в древнем городе Оксиринхе, который расположен на территории современного Египта, нашли две древние мумии, в рот каждой из них был вложен золотой язык. Подробностями с Live Science поделились Эстер Понс Мелладо и Майте Маскорт, руководившие исследованием.

Археологи объяснили, что в римский период (29 г. до н. э. — 641 г. н. э.) в Древнем Египте считали: золото — это «плоть богов». Египтяне верили, что благодаря золотому языку умерший сможет разговаривать с царем загробного мира Осирисом.

В Оксиринхе подобные находки совершались и ранее. В общей сложности археологи обнаружили здесь 16 мумий с золотыми языками. В 2021 году команда Эстер Понс Мелладо и Майте Маскорт изучила останки трех человек — женщины, мужчины и трехлетнего ребенка — в их ртах тоже были золотые языки.

Недавно американским ученым удалось уточнить причину смерти девушки, чью мумию нашли в 1908 году на древнем кладбище Эль-Багават в оазисе Харга. Благодаря компьютерной томографии были раскрыты детали трагедии, произошедшей 1,5 тыс. лет назад. Оказывается, девушка скончалась из-за осложнений при родах. Ее похоронили с обезглавленным младенцем. На рентгеновских снимках видно, что произошло ущемлении головки плода из-за тазового предлежания. Кроме того, эксперты установили, что покойная ждала двойню. Тело второго ребенка оказалось в ее грудной клетке из-за мумифкации. Вероятно, диафрагма и соединительные ткани рассосались, и поэтому нерожденный младенец оказался вне матки умершей.