Археологи нашли бронзовую руку с посланием на древних языках

В Испании группа археологов из Университета Страны Басков обнаружила бронзовую руку, созданную около 2100 лет назад. Предмет был покрыт надписями на ваксонском и других ныне не существующих языках. Исследование опубликовано в научном журнале Antiquity.