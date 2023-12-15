Арахнологи спустя 92 года переоткрыли редкого паука

В 2017 году природоохранная организация Re: wild составила список из 25 самых разыскиваемых видов животных и растений, которые не удавалось обнаружить с 2000 года. Инициаторы предполагали, что многие из них не вымерли, поэтому надо придумать меры по их защите и сохранению. Но чтобы это сделать, нужно было доказать, что они живы.

В список попал паук Nemesia berlandi, которого последний раз видели в 1931 году. Вид был описан по двум женским особям. И вот спустя 92 года арахнологи переоткрыли его, заметив на севере Португалии самку с десятью детенышами, сообщает New Scientist.

Женские особи Nemesia berlandi отличаются темно-коричневой расцветкой и дорастают до 2,2 сантиметров в длину. О самцах и образе жизни этого вида ничего неизвестно, однако большинство других представителей семейства Nemesiidae живут в норах, стенки которых покрыты паутиной, а вход снабжен подвижной крышкой. Когда добыча проходит мимо, членистоногие поднимают верхушку и хватают жертву.

Исследователи надеются, что их открытие стимулирует условия по сохранению этого вида, так как он обитает в регионе, который в последнее время страдает из-за развития сельского хозяйства и лесных пожаров, вызванных изменениями климата.

Ранее в Бразилии спустя сто лет переоткрыли летучую мышь.

Анна Морозова