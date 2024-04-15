Apple уступила Samsung лидерство по числу продаж смартфонов

Apple работает в Китае более 30 лет; как передавало Xinhua, 151 из 200 основных поставщиков компании ведут производственную деятельность в этой стране. В марте Apple открыла в Шанхае новый магазин, который стал восьмым в городе, крупнейшим в континентальной части Китая и вторым по величине в мире. На открытии присутствовал гендиректор компании Тим Кук. Многие посетители, с которыми поговорил Bloomberg, сообщили, что в последний раз приобретали iPhone более двух лет назад; некоторые рассматривают возможность перейти на устройства от конкурентов, в частности, Huawei.