Apple представила новую операционную систему для Vision Pro

В рамках конференции WWDC 2024 компания Apple представила вторую версию операционной системы visionOS для своей гарнитуры смешанной реальности Vision Pro. Обновление принесло несколько важных нововведений.
Среди них — возможность преобразования обычных фотографий в «пространственные» с помощью машинного обучения в приложении «Фото». Кроме того, функция виртуального монитора для Mac получит поддержку увеличенного разрешения и ультраширокого формата.
Гарнитура Vision Pro теперь будет поддерживать управление мышью, а также новые жесты для быстрого доступа к главному экрану и панели управления.
Компания продолжает развивать собственный формат трехмерных видео Apple Immersive Video. Библиотека совместимого контента значительно расширится, включая видео от Red Bull.
На данный момент, на Vision Pro доступно более 2000 приложений, специально написанных для этой платформы, а также более 1,5 млн программ, портированных с iPhone и iPad. Релиз visionOS 2 запланирован на осень.
Apple также объявила о запуске продаж Vision Pro в Китае, Японии и Сингапуре с 28 июня, а в Австралии, Канаде, Франции, Германии и Великобритании — с 12 июля.