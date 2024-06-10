Apple представила iOS 18

Пользователи из США и ряда других стран получат возможность быстро отправлять деньги касанием смартфонов. В новой версии ОС также появится игровой режим с поддержкой беспроводных наушников и игровых контроллеров. Каждое приложение в iOS 18 можно будет отдельно защитить с помощью Face ID или Touch ID.