Антропологи воссоздали облик скифских царя и царицы из найденного кургана в Крыму

«В разграбленном склепе мы нашли два черепа: мужской и женский. Антрополог из Уфы Алексей Нечвалода, который специализируется на реконструкции внешнего облика, помог воссоздать лица. Это были люди из высшей элиты, царь и его жена. Причем женщина, скорее всего, была погребальной жертвой, а не умерла вместе с мужем. Широкой публике реконструкцию мы пока не показывали», — отметила Шкрибляк.