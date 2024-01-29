Антониев день. Что можно и чего нельзя делать 30 января 2024 года

Кто такой Антоний Великий?

Антоний родился в 251 году в египетском селении Кома около Фиваидской пустыни в знатной и благочестивой христианской семье. Как рассказывает журнал «Фома», с детства мальчик полюбил церковные богослужения, кроме того ему нравилось слушать Священное Писание. В 20 лет он остался один с малолетней сестрой, так как родители умерли. Услышав однажды в храме слова Христа из Евангелия: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною», Антоний воспринял их как сказанные лично ему. Продав имение, раздав деньги нуждающимся и оставив сестру на попечении благочестивых дев в монастыре, он поселился недалеко от своего селения в бедной хижине, начав свою подвижническую жизнь.

Живя в уединении, Антоний продолжал трудиться, зарабатывая средства на пропитание себе и на милостыню бедным. Позднее, для большего уединения, святой поселился вдалеке от селения, в гробнице, куда лишь в определенные дни его друг приносил скудную пищу. На этом месте святой прожил до 35 лет.

Все эти годы Антоний вел тяжелейшую духовную борьбу с бесами, которые постоянно пытались искусить его помыслами, сомнениями, явлениями в разных обличиях и даже побоями. Однако своей строгой жизнью и молитвами к Господу преподобный Антоний вышел победителем в противостоянии с падшими духами. В 35 лет святой ушел еще дальше вглубь Фиваидской пустыни, где стал жить уже совершенно один, без помощи других подвижников и наставников. В этом уединенном месте он прожил еще 20 долгих лет, продолжая преодолевать тяжелейшие духовные искушения от бесов. Наградой святому Антонию за победу в таком противостоянии было то, что он стал духовным отцом для всех монашествующих. Гора, на которой подвизался преподобный, была окружена целым поясом монастырских обителей, а сам он с любовью наставлял насельников, уча их истинной духовной жизни. Преподобный Антоний отошел ко Господу в 356 году, в возрасте 105 лет, и был похоронен своими учениками в прославленной им пустыне в сокровенном месте. В 544 году его мощи отыскали и перенесли в Александрию, а затем они перевозились с места на место и сейчас хранятся в храме святого Иулиана во французском Арисе.

Что нужно делать 30 января 2024 года

— Принято печь колобки из толокна (но можно и из обычной для нас муки) или пироги, булки, а также хлеб круглой формы, символизирующий солнце. Выпечкой нужно угощать детей, таким образом передавая им добро и здоровье и ускоряя приход весны.

— Следует остерегаться воров.

— Нужно сделать как можно больше дел по дому или на работе.

Чего нельзя делать 30 января 2024 года

— Нельзя хвастаться.

— Нельзя ругаться.

— Нельзя лениться.

— Нельзя заниматься рукодельем, особенно вязать и прясть.

— Нельзя готовить блюда из бобовых.

— Нельзя выходить из дома поздно вечером.