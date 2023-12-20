Анфисин день. Что можно и чего нельзя делать 21 декабря 2023 года
21 декабря 2023 года в Церкви день Патапия Фивского и Анфисы Римской, прозванной в народе Рукодельницей.
21 декабря 2023 года в Церкви день Патапия Фивского и Анфисы Римской, прозванной в народе Рукодельницей.
Он родился в VIII веке в египетском городе Фивы. Достигнув совершеннолетия, он удалился ради монашеских духовных подвигов в пустыню Египта, где жил в уединении и постоянных молитвах. Постепенно слава об этом подвижнике распространилась очень широко, и многие люди стали приходить к отцу Патапию за духовными наставлениями. Тогда старец направился в Константинополь, где поселился в городской стене близ знаменитой Влахернской церкви, но и здесь о нём вскоре узнали христиане. К отцу Патапию стали стекаться верующие, многим из которых он помог, в том числе благодаря своему дару исцелений.
Девочка родилась в V веке в Риме и, согласно преданию, была крещена самим святителем Амвросием Медиоланским, которого Церковь чтит 20 декабря. Девушка погибла, после того как отказалась принять еретическое крещение, а призналась, что чтить только истинное христианство. За это ее сожгли на костре.