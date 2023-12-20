Анфисин день. Что можно и чего нельзя делать 21 декабря 2023 года

Он родился в VIII веке в египетском городе Фивы. Достигнув совершеннолетия, он удалился ради монашеских духовных подвигов в пустыню Египта, где жил в уединении и постоянных молитвах. Постепенно слава об этом подвижнике распространилась очень широко, и многие люди стали приходить к отцу Патапию за духовными наставлениями. Тогда старец направился в Константинополь, где поселился в городской стене близ знаменитой Влахернской церкви, но и здесь о нём вскоре узнали христиане. К отцу Патапию стали стекаться верующие, многим из которых он помог, в том числе благодаря своему дару исцелений.