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18:42 (мск), источник: Аргументы и факты

Анфисин день. Что можно и чего нельзя делать 21 декабря 2023 года

21 декабря 2023 года в Церкви день Патапия Фивского и Анфисы Римской, прозванной в народе Рукодельницей.

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Источник: Аргументы и факты

Кем был преподобный Патапий Фивский?

Он родился в VIII веке в египетском городе Фивы. Достигнув совершеннолетия, он удалился ради монашеских духовных подвигов в пустыню Египта, где жил в уединении и постоянных молитвах. Постепенно слава об этом подвижнике распространилась очень широко, и многие люди стали приходить к отцу Патапию за духовными наставлениями. Тогда старец направился в Константинополь, где поселился в городской стене близ знаменитой Влахернской церкви, но и здесь о нём вскоре узнали христиане. К отцу Патапию стали стекаться верующие, многим из которых он помог, в том числе благодаря своему дару исцелений.

Кем была Анфиса Римская?

Девочка родилась в V веке в Риме и, согласно преданию, была крещена самим святителем Амвросием Медиоланским, которого Церковь чтит 20 декабря. Девушка погибла, после того как отказалась принять еретическое крещение, а призналась, что чтить только истинное христианство. За это ее сожгли на костре.

Что можно делать 21 декабря 2023 года?

  • День хорошо бы провести в одиночестве или с минимальным общением.
  • Отличный день для рукоделия и любых других домашних дел.

Чего нельзя делать 21 декабря 2023 года?

  • Нельзя оставлять на потом любые начатые дела, их надо завершить.
  • Нельзя брать или давать в долг.
  • Нельзя жадничать. Если в этот день вас кто-то о чем-то попросит, нужно найти способ помочь.

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