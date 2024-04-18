Анджелина Джоли заработала почти $100 млн на разводе с Брэдом Питтом

В 2021 году Джоли продала свою долю общего с Питтом винного бизнеса российскому миллиардеру Юрию Шефлеру. В феврале 2022 года Питт подал в суд на бывшую жену, обвинив ее в тайной продаже французской винодельни компании Tenute del Mondo, входящей в Stoli Group российского бизнесмена Юрия Шефлера. В июне Питт дополнительно обвинил Джоли в том, что это сделка была совершена ради мести. Актер считал, что бывшая возлюбленная намеренно скрыла от него факт продажи. Он утверждал, что у них была договоренность продавать доли «только с согласия друг друга». Анджелина заявляла, что больше не будет принимать участие в ведении такого бизнеса, так как «алкоголь навредил ее семье». Уже в сентябре компания актрисы Nouvel подала против Питта ответный иск на $250 млн, обвинив его в организации захвата контроля над их общим имуществом. В документе также говорится о долге со стороны Питта и его партнера в размере $350 млн. В прошлом месяце актриса проиграла апелляцию по делу.