Анджелина Джоли заработала почти $100 млн на разводе с Брэдом Питтом

Актриса Анджелина Джоли заработала «почти $100 млн» на разводе с бывшим мужем, актером Брэдом Питтом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники.
При этом, как отмечает издание, адвокаты звезды «Малефисенты» обвиняли Питта в том, что он пытался «финансово истощить» актрису и «высосать из нее все соки» с помощью затянувшегося бракоразводного процесса и параллельных судебных тяжб (например, относительно винодельни).
Журналисты Daily Mail провели собственное расследование, в ходе которого сделали вывод, что знаменитость наоборот смогла увеличить свой капитал после расставания с двукратным обладателем премии «Оскар». Ее состояние возросло почти на $100 млн. Эта сумма включает выплачиваемые экс-супругом алименты и деньги от продажи ее доли в винодельне — шато Miraval в Провансе.
Недавно Анджелины Джоли взяла в долгосрочную аренду на восемь лет дом американского художника Энди Уорхола на улице Грэйт-Джонс-стрит на Манхэттене, который ранее сдавали за $60 тыс. в месяц. В здании площадью 613 кв. м расположилась студия ее нового бренда одежды Atelier Jolie.
Брэд Питт и Анджелина Джоли были вместе с 2005 года. В 2008-м они купили Chateau Miraval за €25 млн, в 2022 году созданный ими бренд розового вина принес более €15 млн прибыли. В 2016 году Джоли подала на развод с Питтом спустя два года после заключения брака. У знаменитостей шестеро детей — Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло и близнецы Нокс и Вивьен. В декабре 2018 года пара заключила соглашение об опеке над ними, его детали неизвестны.
В апреле 2019-го брак был официально расторгнут. Однако экс-супруги в судебном порядке решали споры об опеке над детьми и совместно нажитом имуществе до августа 2023 года. Так, актриса добивалась над детьми единоличной опеки, в то время как ее бывший муж настаивал на совместном опекунстве. В итоге Джоли сохранила первичную опеку над тремя детьми до достижения их 18-летия, а Питт — право на посещение. Совсем недавно Питт отказался от совместной опеки над детьми в пользу экс-супруги.
В 2021 году Джоли продала свою долю общего с Питтом винного бизнеса российскому миллиардеру Юрию Шефлеру. В феврале 2022 года Питт подал в суд на бывшую жену, обвинив ее в тайной продаже французской винодельни компании Tenute del Mondo, входящей в Stoli Group российского бизнесмена Юрия Шефлера. В июне Питт дополнительно обвинил Джоли в том, что это сделка была совершена ради мести. Актер считал, что бывшая возлюбленная намеренно скрыла от него факт продажи. Он утверждал, что у них была договоренность продавать доли «только с согласия друг друга». Анджелина заявляла, что больше не будет принимать участие в ведении такого бизнеса, так как «алкоголь навредил ее семье». Уже в сентябре компания актрисы Nouvel подала против Питта ответный иск на $250 млн, обвинив его в организации захвата контроля над их общим имуществом. В документе также говорится о долге со стороны Питта и его партнера в размере $350 млн. В прошлом месяце актриса проиграла апелляцию по делу.