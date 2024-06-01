Анджелина Джоли вышла на публику с дочерью после скандала с Питтом

Об этом сообщает E! News.
Анджелина Джоли появилась на мероприятии в черном брючном костюме и белой футболке с имитацией галстука. Вивьен предпочла брюки и жилет с голубой рубашкой. Перед премьерой мать и дочь позировали фотографам вместе с актрисой Кристен Белл.
На днях Вивьен убрала фамилию отца из афиши мюзикла «Аутсайдеры». А затем дочь Джоли официально отказалась от фамилии отца.
У Анджелины Джоли шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и 60-летнего Брэда Питта. 19 сентября 2016 года актриса подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м.