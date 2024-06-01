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Анджелина Джоли вышла на публику с дочерью после скандала с Питтом

Актриса Анджелина Джоли появилась с дочерью Вивьен на кинопремьере «Безумие Рифера: Мюзикл» в Лос-Анджелесе.

Источник: AP 2023

Об этом сообщает E! News.

Анджелина Джоли появилась на мероприятии в черном брючном костюме и белой футболке с имитацией галстука. Вивьен предпочла брюки и жилет с голубой рубашкой. Перед премьерой мать и дочь позировали фотографам вместе с актрисой Кристен Белл.

На днях Вивьен убрала фамилию отца из афиши мюзикла «Аутсайдеры». А затем дочь Джоли официально отказалась от фамилии отца.

У Анджелины Джоли шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и 60-летнего Брэда Питта. 19 сентября 2016 года актриса подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м.