Анджелина Джоли препятствует новому роману Питта, желая уберечь его партнершу

— Брэд больше всего на свете хочет, чтобы этот вопрос был завершен. Если бы это полностью зависело от него, все было бы уже давно закончено. Он хочет продолжить отношения с Инес, но не может, поскольку формально все еще женат на матери своих детей, — добавил собеседник издания HEAT WORLD.