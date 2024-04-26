Анджелина Джоли препятствует новому роману Питта, желая уберечь его партнершу

В 2023 году мировая общественность узнала, что именитый актер завел роман с бывшей женой звезды сериала «Дневники вампира» Пола Уэсли — Инес Де Рамон. Джоли, утверждают источники, была сильно огорчена этими новостями. По их словам, она хотела предупредить Де Рамон о потенциальных опасностях в отношениях с Питтом.
— Новые отношения Брэда — больная тема для Энджи. Она хочет взять ситуацию под контроль, а не сидеть в тени, наблюдая, и надеется встретиться с Инес тет-а-тет. Джоли хочет рассказать ей свою версию истории разрыва с Брэдом, чтобы Инес могла сформулировать собственное мнение, — рассказывал знакомый многодетной матери.
Источники Daily Mail считают, что связь с Де Рамон буквально исцелила буйный нрав актера.
— Брэд изо всех сил старался победить своих демонов, возникших во время его брака с Энджи. Он не пьет и стал человеком, который заслуживает той любви, которую он получает от Инес, — уверяют инсайдеры.
Питт и Джоли все еще в браке, и он старается сделать все, чтобы бракоразводный процесс как можно скорее закончился.
— Брэд больше всего на свете хочет, чтобы этот вопрос был завершен. Если бы это полностью зависело от него, все было бы уже давно закончено. Он хочет продолжить отношения с Инес, но не может, поскольку формально все еще женат на матери своих детей, — добавил собеседник издания HEAT WORLD.
В прошлом году бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта был завершен спустя семь лет. Питт выплатит Джоли 250 миллионов долларов за долю во французской винодельне. Примечательно, что именно финансовая сторона вопроса затянула процесс.
Недавно стало известно, что голливудский актер снова решил стать отцом, а его возлюбленная, дизайнер Инес Де Рамон, в полной мере разделяет это желание. В конце марта СМИ сообщали, что Брэд Питт отказался от совместной опеки над детьми с Анджелиной Джоли, при этом он сможет навещать своих детей.