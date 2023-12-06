Анджелина Джоли дала редкое интервью и заявила о желании переехать из США

Анджелина Джоли в интервью The Wall Street Journal рассказала о том, как развод с Брэдом Питтом повлиял на ее жизнь, о новых проектах и планах в будущем уехать из Голливуда.

О разводе

После того, как актриса подала на развод с Брэдом Питтом, прошло семь лет. Джоли призналась, что все это время она в основном проводила дома, размышляла и отказывалась от предложений по работе, отрывавших ее от семьи.

«Нам нужно было залечить раны. Есть вещи, от которых надо было исцелиться», — комментирует звезда.

За это время она снялась в пяти проектах, раньше с ее участием выходило по несколько фильмов в год.

О Голливуде

Она бы не стала голливудской актрисой, если бы начинала карьеру в наши дни. Но может быть, играла бы в театре, говорит Джоли.

«Когда я только начинала, то не представляла, что буду такой публичной и стольким придется делиться», — объяснила она.

Джоли выросла в Голливуде. И по ее словам, «фабрика грез» никогда не производила на нее впечатления. Она никогда не верила, что Голливуд — это нечто серьезное и значимое. По ее словам, это «нездоровое место». Джоли планирует когда-нибудь уехать из Лос-Анджелеса. Она намекнула, что, возможно, это будет Камбоджа. У актрисы есть там дом. В 2005 году стало известно, что она получила паспорт этой страны.

«Это часть того, что случилось после развода. У меня нет возможности жить и путешествовать так же свободно, как раньше. Я перееду, когда смогу», — говорит актриса.

Ранняя слава далась ей тяжело, Джоли страдала от депрессии. Пик популярности пришелся на то время, когда ее мать, Маршелин Бертран, умирала от рака.

О будущих проектах

Анджелина Джоли подписала контракт на съемки в нескольких лентах. Среди них — третья часть истории про ведьму Малефисенту. В прошлом году заключила договор с британской компанией Fremantle по поводу съемок фильмов и телевизионных передач. Также Джоли стала продюсером бродвейской постановки «Изгои» по роману 1967 года американской писательницы Сьюзен Хинтон. О музыкальном спектакле по книге в La Jolla Playhouse в Сан-Диего она узнала от своей дочери Вивьен. Сейчас девочка работает ее ассистентом при подготовке бродвейского шоу.

В октябре начались съемки фильма «Мария» Пабло Ларраина, в котором Джоли играет оперную диву Марию Каллас. Недавно звезда кино завершила съемки своего пятого режиссерского проекта — ленты «Без крови» с Сальмой Хайек в главной роли, пишет WSJ.

О своем бренде одежды

По словам актрисы, над ней смеялись из-за того, что она решила создать бренд одежды. «Ты и мода? Нет», — слышала Джоли. Она признается, что никогда не ходила на модные показы и не была на балу Института костюма Метрополитен-музея, но сотрудничала с Versace при создании нарядов для красных дорожек.

Джоли понимает, что ее новое предприятие может и не приносить ей прибыль. Ее магазин разместился в здании, где когда-то находилась студия художника Жан-Мишеля Баския. Помещение сдавалось в аренду на 10 лет за $60 тыс. в месяц. Сколько аренда обходится Джоли, не разглашается. Но известно, что она платит меньше заявленной суммы.