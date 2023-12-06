Анджелина Джоли дала редкое интервью и заявила о желании переехать из США
Актриса рассказала о длительном восстановлении после развода.
Актриса рассказала о длительном восстановлении после развода.
Анджелина Джоли в интервью The Wall Street Journal рассказала о том, как развод с Брэдом Питтом повлиял на ее жизнь, о новых проектах и планах в будущем уехать из Голливуда.
После того, как актриса подала на развод с Брэдом Питтом, прошло семь лет. Джоли призналась, что все это время она в основном проводила дома, размышляла и отказывалась от предложений по работе, отрывавших ее от семьи.
«Нам нужно было залечить раны. Есть вещи, от которых надо было исцелиться», — комментирует звезда.
За это время она снялась в пяти проектах, раньше с ее участием выходило по несколько фильмов в год.
Она бы не стала голливудской актрисой, если бы начинала карьеру в наши дни. Но может быть, играла бы в театре, говорит Джоли.
«Когда я только начинала, то не представляла, что буду такой публичной и стольким придется делиться», — объяснила она.
Джоли выросла в Голливуде. И по ее словам, «фабрика грез» никогда не производила на нее впечатления. Она никогда не верила, что Голливуд — это нечто серьезное и значимое. По ее словам, это «нездоровое место». Джоли планирует когда-нибудь уехать из Лос-Анджелеса. Она намекнула, что, возможно, это будет Камбоджа. У актрисы есть там дом. В 2005 году стало известно, что она получила паспорт этой страны.
«Это часть того, что случилось после развода. У меня нет возможности жить и путешествовать так же свободно, как раньше. Я перееду, когда смогу», — говорит актриса.
Ранняя слава далась ей тяжело, Джоли страдала от депрессии. Пик популярности пришелся на то время, когда ее мать, Маршелин Бертран, умирала от рака.
Анджелина Джоли подписала контракт на съемки в нескольких лентах. Среди них — третья часть истории про ведьму Малефисенту. В прошлом году заключила договор с британской компанией Fremantle по поводу съемок фильмов и телевизионных передач. Также Джоли стала продюсером бродвейской постановки «Изгои» по роману 1967 года американской писательницы Сьюзен Хинтон. О музыкальном спектакле по книге в La Jolla Playhouse в Сан-Диего она узнала от своей дочери Вивьен. Сейчас девочка работает ее ассистентом при подготовке бродвейского шоу.
В октябре начались съемки фильма «Мария» Пабло Ларраина, в котором Джоли играет оперную диву Марию Каллас. Недавно звезда кино завершила съемки своего пятого режиссерского проекта — ленты «Без крови» с Сальмой Хайек в главной роли, пишет WSJ.
По словам актрисы, над ней смеялись из-за того, что она решила создать бренд одежды. «Ты и мода? Нет», — слышала Джоли. Она признается, что никогда не ходила на модные показы и не была на балу Института костюма Метрополитен-музея, но сотрудничала с Versace при создании нарядов для красных дорожек.
Джоли понимает, что ее новое предприятие может и не приносить ей прибыль. Ее магазин разместился в здании, где когда-то находилась студия художника Жан-Мишеля Баския. Помещение сдавалось в аренду на 10 лет за $60 тыс. в месяц. Сколько аренда обходится Джоли, не разглашается. Но известно, что она платит меньше заявленной суммы.