16:23 (мск), источник: Аргументы и факты

Андреев день. Что можно и нельзя делать 13 декабря 2023 года

13 декабря 2023 года Церковь вспоминает апостола Андрея Первозванного, первого ученика Иисуса Христа.

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Источник: Аргументы и факты

13 декабря 2023 года православные чтят память апостола Андрея Первозванного, первого ученика Иисуса Христа.

Кем был апостол Андрей?

Согласно Евангелию от Иоанна (Ин. 1, 35−42), апостол Андрей был рыбаком, он первым последовал за Спасителем, а потом привел к Нему своего брата — апостола Петра.

Как пишет журнал «Фома», после Вознесения Христа и сошествия на Его учеников Святого Духа, апостол Андрей обошел с проповедью Евангелия множество земель — Малую Азию, Фракию, Македонию, дошел до Дуная, прошел побережье Черного моря, Крым и Причерноморье. Согласно преданию, по Днепру святой апостол дошел до того места, где сегодня находится Киев. Там он поднялся на один из холмов, где поставил крест, сказав при этом своим ученикам: «Видите ли, горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет великий город, и Бог воздвигнет много церквей». Также есть предание, что святой Андрей пошел еще дальше и дошел до поселений славян, где был основан Новгород. Оттуда он прошел землями варягов, добрался до Рима, откуда вернулся во Фракию, где в небольшом селении Византия (будущем Константинополе) основал христианскую общину. Последним городом, куда пришел апостол и где он принял мученическую кончину, был город Патры. Именно в Патрах он был распят по приказу правителя Эгеата.

В правление императора Константина Великого мощи святого апостола Андрея были перенесены в Константинополь, где их поместили в храме святых апостолов рядом с мощами святого евангелиста Луки и ученика апостола Павла — апостола Тимофея.

На иконах Андрея изображают распятого н кресте Х-образной формы. Такой же крест изображается на официальном флаге российского военно-морского флота. С петровских времен Андреевский флаг стал официальным символом военного флота, поскольку святого Андрея почитают и как покровителя моряков. А в 1699 году Петр I учредил в честь апостола первую и высшую награду России — императорский орден Святого апостола Андрея Первозванного.

Что можно 13 декабря 2923 года?

— В этот день в церковь принято ходить морякам, рыбакам и их родственникам.

— По традиции, в Андреев день накрывают сытный стол, естественно постный, так как идет Рождественский пост.

Чего нельзя делать 13 декабря 2023 года?

— Нельзя без большой необходимости покидать квартиру.

— Лучше не приглашать гостей.

— Нельзя шить, ткать и прясть.

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