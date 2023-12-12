Андреев день. Что можно и нельзя делать 13 декабря 2023 года

Как пишет журнал «Фома», после Вознесения Христа и сошествия на Его учеников Святого Духа, апостол Андрей обошел с проповедью Евангелия множество земель — Малую Азию, Фракию, Македонию, дошел до Дуная, прошел побережье Черного моря, Крым и Причерноморье. Согласно преданию, по Днепру святой апостол дошел до того места, где сегодня находится Киев. Там он поднялся на один из холмов, где поставил крест, сказав при этом своим ученикам: «Видите ли, горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет великий город, и Бог воздвигнет много церквей». Также есть предание, что святой Андрей пошел еще дальше и дошел до поселений славян, где был основан Новгород. Оттуда он прошел землями варягов, добрался до Рима, откуда вернулся во Фракию, где в небольшом селении Византия (будущем Константинополе) основал христианскую общину. Последним городом, куда пришел апостол и где он принял мученическую кончину, был город Патры. Именно в Патрах он был распят по приказу правителя Эгеата.