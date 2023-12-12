Андреев день. Что можно и нельзя делать 13 декабря 2023 года
13 декабря 2023 года Церковь вспоминает апостола Андрея Первозванного, первого ученика Иисуса Христа.
13 декабря 2023 года Церковь вспоминает апостола Андрея Первозванного, первого ученика Иисуса Христа.
13 декабря 2023 года православные чтят память апостола Андрея Первозванного, первого ученика Иисуса Христа.
Согласно Евангелию от Иоанна (Ин. 1, 35−42), апостол Андрей был рыбаком, он первым последовал за Спасителем, а потом привел к Нему своего брата — апостола Петра.
Как пишет журнал «Фома», после Вознесения Христа и сошествия на Его учеников Святого Духа, апостол Андрей обошел с проповедью Евангелия множество земель — Малую Азию, Фракию, Македонию, дошел до Дуная, прошел побережье Черного моря, Крым и Причерноморье. Согласно преданию, по Днепру святой апостол дошел до того места, где сегодня находится Киев. Там он поднялся на один из холмов, где поставил крест, сказав при этом своим ученикам: «Видите ли, горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет великий город, и Бог воздвигнет много церквей». Также есть предание, что святой Андрей пошел еще дальше и дошел до поселений славян, где был основан Новгород. Оттуда он прошел землями варягов, добрался до Рима, откуда вернулся во Фракию, где в небольшом селении Византия (будущем Константинополе) основал христианскую общину. Последним городом, куда пришел апостол и где он принял мученическую кончину, был город Патры. Именно в Патрах он был распят по приказу правителя Эгеата.
В правление императора Константина Великого мощи святого апостола Андрея были перенесены в Константинополь, где их поместили в храме святых апостолов рядом с мощами святого евангелиста Луки и ученика апостола Павла — апостола Тимофея.
На иконах Андрея изображают распятого н кресте Х-образной формы. Такой же крест изображается на официальном флаге российского военно-морского флота. С петровских времен Андреевский флаг стал официальным символом военного флота, поскольку святого Андрея почитают и как покровителя моряков. А в 1699 году Петр I учредил в честь апостола первую и высшую награду России — императорский орден Святого апостола Андрея Первозванного.
— В этот день в церковь принято ходить морякам, рыбакам и их родственникам.
— По традиции, в Андреев день накрывают сытный стол, естественно постный, так как идет Рождественский пост.
— Нельзя без большой необходимости покидать квартиру.
— Лучше не приглашать гостей.
— Нельзя шить, ткать и прясть.