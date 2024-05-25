Аналитики зафиксировали распад всего интернета

Исследователи также обнаружили, что почти каждый пятый твит исчезает спустя несколько месяцев после публикации. При этом в 60% случаев это происходит из-за недоступности аккаунта, а в остальных 40% случаях отдельный твит удаляет владелец аккаунта. Более 40% твитов, написанных на турецком или арабском языках, перестают показываться на сайте в течение трех месяцев после публикации. Особенно часто исчезают твиты с аккаунтов с настройками профиля по умолчанию.