Аналитики назвали необычные места для поездок на ноябрьские праздники

Помимо нее из российских туров соотечественники также останавливались на Ингушетии, где можно походить по старинным башенным комплексам, и на Мурманске, в котором туристов угощают арктической кухней, знакомят с оленями, катают на собачьих упряжках, а если повезет — они также там могут застать северное сияние и во время морской прогулки увидеть китов.