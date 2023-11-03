Аналитики назвали необычные места для поездок на ноябрьские праздники
В список самых необычных мест для путешествий, выбранных россиянами на ноябрьские праздники, по мнению аналитиков RT, стали Калмыкия, Индия и Узбекистан.
В список самых необычных мест для путешествий, выбранных россиянами на ноябрьские праздники, по мнению аналитиков RT, стали Калмыкия, Индия и Узбекистан.
Так, в Калмыкии, которую называют центром российского буддизма, россиянам предлагают посетить Золотую обитель Будды Шакьямуни. Средняя стоимость номера в отелях республики составляет 2,8 тысяч рублей в сутки.
Помимо нее из российских туров соотечественники также останавливались на Ингушетии, где можно походить по старинным башенным комплексам, и на Мурманске, в котором туристов угощают арктической кухней, знакомят с оленями, катают на собачьих упряжках, а если повезет — они также там могут застать северное сияние и во время морской прогулки увидеть китов.
За рубеж в предстоящие долгие выходные некоторые россияне едут в узбекский город Самарканд, чтобы посетить мавзолеи Гур-Эмир и Шахи Зинда. Еще часть соотечественников решили посетить индийский город Дели, чтобы увидеть красный форт, Кашмирские ворота и рынок специй с 400-летней историей.
Кроме этого, одним из популярных зарубежных направлений в ноябре оказалась Киргизия, в которую россияне едут на озеро Иссык-Куль.