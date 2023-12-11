Америке грозит сдвиг. Найденный разлом может вызвать цунами в США и Канаде

Более миллиона людей на западном побережье североамериканского континента могут подвергнуться риску сильного землетрясения и цунами. Причина — недавно обнаруженный учёными разлом, протянувшийся на 80 км через канадскую провинцию Британская Колумбия. Об этом пишет Daily Mail, а научная статья опубликована в журнале Tectonics.

Два массивных блока соскользнули друг с друга

Открытие было сделано научной группой из Университета Гренобль-Альпы (Франция). Как выяснилось, геологическая структура, получившая сокращённое название XELF, проходит по диагонали через полуостров Саанич к северу от столицы провинции — города Виктория.

Учёные исследовали линию разлома, выкапывая траншеи поперек неё — они искали признаки землетрясений в далёком прошлом, измеряя уровень магнетизма в различных горных породах. Сравнение этих показателей помогает понять, образовались ли породы одновременно, насколько они сохранили свою структуру, подвергались ли деформациям.

Исследователи установили, что вскоре после того, как ледники сформировали местный ландшафт, там произошло смещение земных пластов. Несколько тысяч лет назад два массивных каменных блока соскользнули друг с друга и вызвали мощное землетрясение в регионе. И оно может повториться в любой момент.

«Учитывая это землетрясение в голоцене (последние 12 тысяч лет), мы должны помнить, что разлом XELF активен и что он может стать местом нового сейсмического события такой же магнитуды, — приводит Daily Mail слова научного сотрудника Университета Гренобль-Альпы Ника Харриххаузена. — А поскольку разлом расположен недалеко от городских районов, землетрясение такого масштаба нанесёт значительный ущерб».

Стихия поднимет дно пролива Джорджии

Мало того, что природа грозит этому региону, где проживают более 400 тыс. человек, подземными толчками — она ещё может вызвать цунами, которое затронет северо-западную часть США. Тогда общее число пострадавших превысит миллион человек.

«Будущее землетрясение также может нанести существенный ущерб региону из-за сотрясений, смещения важной инфраструктуры и потенциальных последствий цунами», — пишут авторы исследования в научной статье.

В месте разлома XELF два блока Земли упёрлись друг в друга. В точке своего соприкосновения они могут двигаться только вверх и вниз, а не из стороны в сторону. Поэтому, когда произойдёт очередной сдвиг, землетрясение поднимет дно морского пролива Джорджии, отделяющего остров Ванкувер от материка. В результате вытиснется объём воды, достаточный, чтобы вызвать цунами в окружающем бассейне.

Волны начнут расходиться от эпицентра землетрясения во всех направлениях, в том числе в сторону США. В зоне возможного удара стихии находятся американские города Беллингхем, Сиэтл, Такома, Олимпия и канадские Ванкувер, Виктория и Уистлер.

Американцам советуют приготовиться

Однако учёные не могут рассчитать и предсказать, когда случится подобное событие. Они говорят о необходимости проведения дополнительных исследований, чтобы лучше представлять опасность обнаруженного ими разлома.

«Единственное, что мы можем сделать, — это посмотреть, через какие временные интервалы повторялись землетрясения в прошлом, — говорит Ник Харриххаузен. — Но и это будет очень приблизительная оценка, потому что время между землетрясениями может сильно различаться».

Тем не менее учёный напоминает, что местным жителям стоит предпринять кое-какие шаги, чтобы подготовиться к возможному удару стихии. А именно — закрепить крупногабаритную мебель и бытовую технику, составить план действий на случай чрезвычайной ситуации, создать запасы еды, воды и лекарств на несколько дней и даже недель, а также запастись деньгами и обдумать возможные финансовые затруднения.