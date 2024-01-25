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16:16 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Американский ученый раскрыл секрет идеального чая

Достаточно добавить соль и молоко.

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Источник: AP 2023

Химик Мишель Франкл из США утверждает, что она нашла способ приготовить идеальный чай. Это может показаться странным, но, по ее словам, для изготовления напитка помимо заварки требуется горячее молоко и щепотка соли. Об этом пишет Daily Mail.

Для начала следует нагреть кружку. Это поможет оставаться напитку горячим намного дольше, а также увеличит количество кофеина и антиоксидантов в чашке. Также тепло напитка сохранится при использовании короткой посуды. Для изготовления чая ученый советует использовать именно листовой чай, а не пакетированный, и заваривать всего один раз.

На следующем этапе нужно подогреть молоко, чтобы оно не свернулось при добавлении в горячий чай и не позволило ему слишком быстро остыть. Затем останется только насыпать немного соли, а именно щепотку, в напиток и перемешать. Ученая уточнила, что соленый вкус не чувствовался даже после еще нескольких граммов.

Чтобы ответить, как именно соль влияет на вкус чая, нужно обратиться к экспертам. Они говорят, что когда вещество добавляют в напиток, ионы натрия связываются с рецепторами соленого на языке и подавляют ощущение горечи.

Таким образом соль избирательно фильтрует неприятные вкусы, позволяя распознавать приятные, например, сладость.

Ранее ученые открыли тайну приготовления особенно вкусного кофе.

Анна Морозова

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