Американский ученый раскрыл секрет идеального чая

Химик Мишель Франкл из США утверждает, что она нашла способ приготовить идеальный чай. Это может показаться странным, но, по ее словам, для изготовления напитка помимо заварки требуется горячее молоко и щепотка соли. Об этом пишет Daily Mail.

Для начала следует нагреть кружку. Это поможет оставаться напитку горячим намного дольше, а также увеличит количество кофеина и антиоксидантов в чашке. Также тепло напитка сохранится при использовании короткой посуды. Для изготовления чая ученый советует использовать именно листовой чай, а не пакетированный, и заваривать всего один раз.

На следующем этапе нужно подогреть молоко, чтобы оно не свернулось при добавлении в горячий чай и не позволило ему слишком быстро остыть. Затем останется только насыпать немного соли, а именно щепотку, в напиток и перемешать. Ученая уточнила, что соленый вкус не чувствовался даже после еще нескольких граммов.

Чтобы ответить, как именно соль влияет на вкус чая, нужно обратиться к экспертам. Они говорят, что когда вещество добавляют в напиток, ионы натрия связываются с рецепторами соленого на языке и подавляют ощущение горечи.

Таким образом соль избирательно фильтрует неприятные вкусы, позволяя распознавать приятные, например, сладость.

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Анна Морозова