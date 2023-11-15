Американец решил сделать из старого круизного лайнера музей и дом
Предприниматель приобрел судно через интернет-доску объявлений.
Предприниматель приобрел судно через интернет-доску объявлений.
Американский предприниматель Крис Уилсон, изучая объявления о купле-продаже всего что угодно на популярной в США интернет-доске объявлений, наткнулся на сообщение о продаже старого круизного лайнера водоизмещением 2496 тонн.
Уилсон приобрел судно-ветеран и решил превратить его в уникальный музей.
Обычно круизные лайнеры, которые отходили по морям и океанам свой век, отправляются на гигантское кладбище списанных судов, где превращаются в никому не нужную груду металла.
Но «Авроре» выпал счастливый билет. Ведь Уилсон намерен потратить на ее восстановление порядка 3 млн долларов (271 млн рублей). Он превращает ее не только в музей или памятник, но и в собственное жилище.
Крис вместе с подругой будет жить на «Авроре» и лично водить экскурсантов по бортам уникального музея под открытым небом, продолжая писать и публиковать истории о вечной красоте морских приключений.