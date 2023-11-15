Американец решил сделать из старого круизного лайнера музей и дом

Американский предприниматель Крис Уилсон, изучая объявления о купле-продаже всего что угодно на популярной в США интернет-доске объявлений, наткнулся на сообщение о продаже старого круизного лайнера водоизмещением 2496 тонн.

Уилсон приобрел судно-ветеран и решил превратить его в уникальный музей.

Обычно круизные лайнеры, которые отходили по морям и океанам свой век, отправляются на гигантское кладбище списанных судов, где превращаются в никому не нужную груду металла.

Но «Авроре» выпал счастливый билет. Ведь Уилсон намерен потратить на ее восстановление порядка 3 млн долларов (271 млн рублей). Он превращает ее не только в музей или памятник, но и в собственное жилище.