08:01 (мск), источник: Аргументы и факты

Американец решил сделать из старого круизного лайнера музей и дом

Предприниматель приобрел судно через интернет-доску объявлений.

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Источник: AP 2023

Американский предприниматель Крис Уилсон, изучая объявления о купле-продаже всего что угодно на популярной в США интернет-доске объявлений, наткнулся на сообщение о продаже старого круизного лайнера водоизмещением 2496 тонн.

Уилсон приобрел судно-ветеран и решил превратить его в уникальный музей.

Обычно круизные лайнеры, которые отходили по морям и океанам свой век, отправляются на гигантское кладбище списанных судов, где превращаются в никому не нужную груду металла.

Но «Авроре» выпал счастливый билет. Ведь Уилсон намерен потратить на ее восстановление порядка 3 млн долларов (271 млн рублей). Он превращает ее не только в музей или памятник, но и в собственное жилище.

Крис вместе с подругой будет жить на «Авроре» и лично водить экскурсантов по бортам уникального музея под открытым небом, продолжая писать и публиковать истории о вечной красоте морских приключений.

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