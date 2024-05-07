Амаяку Акопяну запретили посещать казино в США из-за трюков c картами

По словам Акопяна, сначала он поддавался публике, а после того, как смог привлечь внимание большого количества людей, артист перестал им подыгрывать. Затем охранник вызвал главного менеджера, и фокусника увели. Иллюзионист смог заработать около четырех тысяч долларов, большую часть из которых вернули посетителям казино. «Я хотел и эту [оставшуюся] тысячу долларов отдать в пользу компании. Но у меня деньги не взяли. Сказали, что меня внесли в черные списки: с тех пор все казино Америки для меня оказались закрыты», — поведал он.