«Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2024 году: дата, программа и как попасть на самый грандиозный выпускной страны

По доброй традиции в одну из июньских ночей Санкт-Петербург превращается в настоящую театральную площадку, где небо озаряется яркими огнями и фейерверками, а миллионы глаз с упоением ждут появления сказочного корабля, знаменующего вступление во взрослую жизнь. Это не сценарий кинофильма, а ежегодная реальность в городе на Неве. В материале расскажем об истории, традициях, дате проведения «Алых парусов» в 2024 году, а также поделимся информацией о том, как попасть на главный выпускной страны.
Официальная дата проведения фестиваля
Ежегодно самый масштабный выпускной страны проводится в один из выходных дней в период с 20 по 28 июня, после сдачи школьниками ЕГЭ. Исключение — 22 июня, День памяти и скорби. Когда состоятся «Алые паруса» в 2024 году пока неизвестно. Дату устанавливает Правительство Санкт-Петербурга, как правило, за один-два месяца до мероприятия.
Когда будут репетиции «Алых парусов»
Чаще всего о них становится известно в связи с изменениями дорожной ситуации из-за разведения мостов. Обычно проводят несколько репетиций за одну-две недели до праздника и генеральную — в ночь перед главным событием. Во время предварительных репетиций бриг ходит почти без парусов. И лишь на последнем прогоне корабль приветствует зрителей своими алыми парусами. Часто на генеральной репетиции проводится световое шоу, чтобы проверить работу всех механизмов, но без фейерверка. Конечно, подготовка не сравнится с шоу в день мероприятия, однако это отличный шанс в более спокойной обстановке с гораздо меньшим количеством людей воочию увидеть главный символ праздника.
Как попасть на фестиваль выпускников
Существует три способа оказаться в самом сердце Петербурга в день мероприятия.
1. Быть выпускником, родителем или близким выпускника, учителем. Пригласительные билеты на концерт, который проходит на Дворцовой площади, выдаются выпускникам 11-х классов петербургских школ. Они также включают посещение Дворцовой набережной для просмотра светового шоу с фейерверком и проходом брига. Дополнительно могут предоставить еще один билет, по которому сможет пройти родитель или другой близкий человек выпускника, а также учителям для сопровождения своего класса. Выпускники некоторых регионов также могут получить билеты для поездки в Петербург организованной группой. Однако количество зависит от числа выпускников в Петербурге и распределения пригласительных по регионам. Учитывается и ограниченная вместимость локации.
2. Стать волонтером. Ежегодно за несколько недель до мероприятия объявляется набор. Важно помнить, что волонтеры приходят на мероприятие в первую очередь для работы, поэтому нет гарантий, что они смогут полностью насладиться концертом и шоу. Однако организаторы стараются предоставить волонтерам возможность хотя бы немного посмотреть шоу. В любом случае это уникальный опыт, который позволяет взглянуть на событие с другой стороны.
3. Оказаться в месте, откуда будет видно шоу и салют. Это могут быть определенные набережные и мосты, террасы ресторанов на берегу Невы, жилые дома, апартаменты и отели с видом на реку. О них мы расскажем ниже.
Где купить билеты
Билеты на «Алые паруса» официально не продаются. Однако это не останавливает мошенников от продаж в социальных сетях и на различных площадках. Не забывайте, что дизайн билетов меняется каждый год, а меры защиты от подделок совершенствуются. Поэтому отличить оригинал от фальшивого билета не составит труда. Администрация города и организаторы постоянно напоминают о возможном мошенничестве и о том, что они не несут ответственности за билеты, приобретенные с рук. Не ведитесь на подобные предложения.
Программа праздника
С каждым годом концерт и световое шоу становятся все более технологичными, зрелищными и ярким, а сценарии «Алых парусов» — интригующими и неожиданными. Ежегодно в основу представления закладываются разные концепции и события. В прошлом году сразу три события стали лейтмотивом мероприятия: Год педагога и наставника, 55-летний юбилей праздника выпускников «Алые паруса», 320-летие со дня основания Санкт-Петербурга. Безусловно, они повлияли на масштабность шоу. Тематика и программа 2024 года пока неизвестны. Организаторы до последнего держат в секрете подробности мероприятия и лишь за одну-две недели начинают приоткрывать завесу тайны.
По традиции программа «Алых парусов» состоит из двух частей — это концерт на Дворцовой площади и светопиротехническое музыкальное шоу в акватории Невы. Тайминг мероприятия из года в год остается примерно одинаковым:
|Время
|Мероприятие
|22:00
|Концерт на Дворцовой площади с участием популярных российских артистов
|00:40
|Световое шоу на Неве, салют и появление брига с алыми парусами
|01:10 — 04:00
|Продолжение концерта
Где лучше всего смотреть шоу и салют в честь «Алых парусов»
«Алые паруса» — популярное событие, объединяющее не только жителей, но и многочисленных гостей города, которые целенаправленно приезжают посмотреть на белые ночи и известное мероприятие. Делимся рекомендациями, откуда можно наблюдать за светопиротехническим представлением.
1. Тур на теплоходе
Санкт-Петербург славится своими речными прогулками, так что, разумеется, во время праздника круизные компании не упустят возможность предложить гостям понаблюдать за представлением с воды. Количество судов в праздничную ночь сильно ограничено, поскольку значительная часть акватории Невы перекрывается для мероприятия, поэтому билеты заканчиваются моментально. Если вы хотите понаблюдать за шоу с воды, сразу после объявления даты праздника обратитесь в круизную компанию для бронирования билетов: их стоимость начинается от 8000 рублей. Стоит также учитывать, что туристическим теплоходам запрещено входить в зону мероприятия и сам бриг с алыми парусами может быть плохо виден.
2. Набережные и мосты
Традиционно Дворцовая набережная зарезервирована для выпускников, и доступ на нее возможен только по пригласительным билетам. Территория Петропавловской крепости, стрелка Васильевского острова, Троицкий и Дворцовый мосты могут быть закрыты. Остальные набережные и мосты, которые не разводятся, доступны для свободного посещения гостей. Обычно планы перекрытия набережных для посетителей не афишируются заранее, и остается ориентироваться на схемы прошлого года и текущую обстановку в день праздника.
Самые популярные точки просмотра водной части шоу:
- Набережная Лейтенанта Шмидта;
- Английская набережная;
- Университетская набережная;
- Адмиралтейская набережная;
- Пироговская набережная;
- Петровская набережная;
- Литейный мост;
- Благовещенский мост;
- Биржевой мост.
Эти локации хорошо известны всем посетителям праздника, поэтому, чтобы занять хорошее место, рекомендуется приходить на локацию за 5—7 часов до начала мероприятия.
3. Террасы ресторанов на берегу Невы
Ресторанов с видами на акваторию Невы не так много, поэтому, если вы хотите с комфортом посмотреть мероприятие, стоит заранее побеспокоиться о заказе столика. Также приготовьтесь к тому, что ужин обойдется вам от 3000 рублей на человека без учета стоимости напитков, а некоторые заведения вводят депозиты от 10 000—20 000 рублей с человека. Рестораны, расположенные на берегу Невы: «Волга-Волга», «Магадан», «Фрегат Благодать». Видовые рестораны с панорамой на акваторию Невы: La Vue, «Беринг».
4. Из окон жилых домов, отелей и апартаментов
Возможно, ваши друзья, родственники или знакомые живут в доме с видом на набережную, и тогда посмотреть мероприятие в комфортной домашней обстановке не составит труда — достаточно просто прийти в гости и в приятной атмосфере близких людей насладиться праздником. Если же такой возможности нет, то можно поискать апартаменты в аренду или забронировать номер в отеле с потрясающим видом на эпицентр события. Учитывайте, что количество номеров с видом на Неву ограничено, а в праздничные даты стоимость проживания в отелях значительно повышается.
5. Телетрансляция
Если у вас нет возможности воспользоваться предложенными вариантами или приехать в Санкт-Петербург, то можно посмотреть трансляцию «Алых парусов» по телевизору или в социальных сетях. Шоу выглядит грандиозно не только вживую, но и в трансляции. В 2023 году более 10 000 человек и 40 камер работали над тем, чтобы через экран передать атмосферу праздника. Благодаря этим усилиям шоу смогли увидеть 33 миллиона человек в разных уголках мира.
Работа транспорта во время мероприятия
В праздничную ночь для удобства выпускников и гостей метро работает круглосуточно. Кроме того, некоторые маршруты автобусов и троллейбусов также функционируют на протяжении всего мероприятия. Подробную информацию о графике работы общественного транспорта, схеме движения и перекрытия дорог для автомобилей можно узнать за несколько дней до «Алых парусов» на официальных городских порталах.
История фестиваля
Фестиваль «Алые паруса» впервые был проведен в 1968 году. Тогда он включал в себя концертные выступления и конкурсы для выпускников, а также появление парусника. Событие вызвало положительную реакцию у петербуржцев и стало проводится регулярно. Однако в 1979 году советские чиновники объявили об отмене мероприятия по причине опасности большого скопления людей в одном месте. Несмотря на запрет, праздник оставался любимым событием горожан и неформальные представления проходили в Сестрорецке.
В 2005 году было принято решение возродить мероприятие, и с тех пор оно непрерывно проводится каждый год. Даже во время пандемии коронавируса «Алые паруса» были перенесены в онлайн-формат, но не были отменены.
Сегодня «Алые паруса» — поистине масштабное шоу и грандиозный праздник выпускников страны, на котором хотят побывать миллионы. Мероприятие удостоено различных российских и международных премий, таких как Global Eventex Awards, BEMA и «Самый ОК». Оно завоевывает сердца всего мира, становясь популярным событием для туристов.
Появление корабля с алыми парусами, безусловно, самый трепетный момент праздника, когда выпускники загадывают желание. Этот парусник стал символом надежды и воплощения заветных мечтаний, которые обязательно сбудутся.
Вопросы и ответы
Отвечаем на самые популярные вопросы об «Алых парусах».
Можно ли посмотреть «Алые паруса» бесплатно?
Да, вживую и абсолютно бесплатно за шоу можно наблюдать с набережных и мостов, открытых для посещения в день события. Трансляцию мероприятия по телевидению или в социальных сетях можно также посмотреть бесплатно.
Почему «Алые паруса» проводятся только в Санкт-Петербурге?
Существует несколько причин проведения праздника именно в Санкт-Петербурге:
1. Город на Неве вдохновил Александра Грина на написание произведения «Алые паруса», а сама повесть была написана там же.
2. Идея проведения праздника изначально принадлежит петербуржцам.
3. Сам город с его богатой историей, уникальной архитектурой, набережными и мостами создает неповторимую атмосферу сказки, вдохновения и веры в лучшее, что, несомненно, сопровождает выпускников перед вступлением во взрослую жизнь.
Какой главный корабль появляется на празднике?
В разные годы в мероприятии участвовало шесть различных кораблей. Седьмым кораблем стал бриг «Россия», приобретенный городом специально для «Алых парусов» в 2019 году. Этот корабль обладает богатой историей, начавшейся еще в 1958 году, когда он был рыболовецким судном. Позднее корабль переоборудовали в парусное судно. Площадь парусов брига — самая большая среди всех кораблей, участвовавших в истории праздника, и составляет 900 м². Судно может передвигаться как под парусами, так и на двигателе.
Автор: Ольга Толкачева