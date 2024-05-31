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Алсу предсказали проблемы в карьере из-за бывшего мужа

Муж певицы Алсу, бизнесмен Ян Абрамов, может повлиять на карьеру исполнительницы после развода. Таким мнением поделился известный продюсер Сергей Дворцов, его цитирует онлайн-журнал «Страсти».

Источник: РИА "Новости"

Медиаменеджер отметил, что Абрамов является крупным бизнесменом. «Насколько знаю, Ян собственник, он достаточно ревнивый и скорее всего, на почве ревности они приняли решение подать на развод. Я могу сказать, что, может быть, Ян может поперекрывать кислород Алсу», — предположил он.

При этом продюсер отметил, что конфликтов удастся избежать, если пара разойдется на мирной ноте.

Ранее актриса Яна Поплавская отреагировала на развод Алсу с Яном Абрамовым.

О разводе Алсу и Абрамова стало известно 27 мая. Пара состояла в браке 18 лет. Алсу и Ян воспитывают троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микаэлу и 7-летнего Рафаэля. По данным СМИ, причиной разрыва отношений стали измены мужа исполнительницы.