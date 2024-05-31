Алсу предсказали проблемы в карьере из-за бывшего мужа

Медиаменеджер отметил, что Абрамов является крупным бизнесменом. «Насколько знаю, Ян собственник, он достаточно ревнивый и скорее всего, на почве ревности они приняли решение подать на развод. Я могу сказать, что, может быть, Ян может поперекрывать кислород Алсу», — предположил он.