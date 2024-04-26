Алсу извинилась за нечестную победу дочери в шоу «Голос»

Певица признала, что «воспользовалась своей известностью», но допустила, что «не рассчитала». «В этот момент ты же не думаешь ни о чем, ты просто как и любая мама, хочешь помочь своему ребенку. Так же, как другие мамы на проекте: у кого-то 10 тыс. подписчиков, у кого-то 50 [тыс.], у кого-то — 100 [тыс.]. И каждый звонит своим родственникам, каждый всем говорит: голосуйте», — добавила Алсу.