Альпийские горные козлы начали тревожить ученых

Группа исследователей из Университета Сассари (остров Сардиния, Италия) выяснили, что альпийские горные козлы из-за глобального потепления начинают вести ночной образ жизни. Это может подвергнуть животных нападению большего количества хищников. Об этом пишет The Guardian.
Ученые наблюдали за козлами при помощи GPS-ошейников, оснащенных датчиками движения. Таким образом удалось выяснить, что в более жаркие дни животные предпочитали ночную жизнь. При этом их активность в это время суток была выше в районах, где обитает больше всего ночных хищников.
Исследователи были уверены, что более высокий уровень ночной активности будет наблюдаться в районах и странах, где нет волков, однако результаты работы показали обратное. Специалисты отметили, что, вероятно, потребность животных в спасении от избыточной жары перевешивает стремление избегать хищников.
Результаты проведенного исследования подтверждают гипотезу о том, что увеличение ночной активности может быть обычной стратегией млекопитающих для борьбы с тепловым стрессом, вызванным глобальным потеплением. «Мы можем ожидать, что ночью, когда температура ниже, другие животные перенесут свою активность на ночные часы. Если днем слишком жарко, чтобы есть или быть активными, они предпочтут выполнять все свои действия, например добывать пищу, ночью», — рассказали исследователи.
Из-за ночного образа жизни у животных возникают проблемы, которые могут уменьшить количество особей в популяции. Так, привыкшие к дневному свету альпийские горные козлы не приспособлены к темному времени суток. Поэтому передвигаться по каменистым склонам становится труднее, следовательно, снижается и количество употребляемой особями пищи, что негативно сказывается на физической форме, приводя к истощению.
Помимо прочего, переход к ночной активности влияет на популяцию еще и потому, что животные имеют более высокие риски быть растерзанным хищниками в темное время суток.
Специалисты говорят, что проблема с изменением часов активности в будущем повлияет на учет животных. Дело в том, что ученые считают численность особей в популяции только в светлое время суток. Следовательно, экспертам придется использовать новые стратегии и методы для переписи млекопитающих.
Глобальное потепление влияет не только на животных, но и на весь мир в целом. Так, из-за изменений климата в следующем столетии изменится цвет океанов.
Анна Морозова