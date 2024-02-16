Альпийские горные козлы начали тревожить ученых

Результаты проведенного исследования подтверждают гипотезу о том, что увеличение ночной активности может быть обычной стратегией млекопитающих для борьбы с тепловым стрессом, вызванным глобальным потеплением. «Мы можем ожидать, что ночью, когда температура ниже, другие животные перенесут свою активность на ночные часы. Если днем слишком жарко, чтобы есть или быть активными, они предпочтут выполнять все свои действия, например добывать пищу, ночью», — рассказали исследователи.