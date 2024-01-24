Аллигатор перезимовал в замерзшем пруду благодаря дырке во льду

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456260264&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

UPI со ссылкой на Техасский центр спасения дикой природы сообщил, что один из обитателей Страны аллигатора (парке рептилий Gator Country в Техасе) нашел необычный способ пережить зиму. Он проткнул мордой лед, чтобы получить доступ к воздуху в замерзшем пруду.

Специалисты отмечают, что аллигаторы при минусовых температурах впадают в состояние спячки. Всю зиму рептилии находятся в воде, их пульс сокращается до трех ударов в минуту, и все же животным необходим доступ к кислороду.

Попавшая на видео особь таким необычным способом спаслась от гипоксии. Владелец парка отметил, что ранее наблюдал такое же поведение у других аллигаторов.

Ранее из-за аллигатора во Флориде перекрыли дорогу.