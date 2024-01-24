Аллигатор перезимовал в замерзшем пруду благодаря дырке во льду
Так он спасся от гипоксии.
Так он спасся от гипоксии.
UPI со ссылкой на Техасский центр спасения дикой природы сообщил, что один из обитателей Страны аллигатора (парке рептилий Gator Country в Техасе) нашел необычный способ пережить зиму. Он проткнул мордой лед, чтобы получить доступ к воздуху в замерзшем пруду.
Специалисты отмечают, что аллигаторы при минусовых температурах впадают в состояние спячки. Всю зиму рептилии находятся в воде, их пульс сокращается до трех ударов в минуту, и все же животным необходим доступ к кислороду.
Попавшая на видео особь таким необычным способом спаслась от гипоксии. Владелец парка отметил, что ранее наблюдал такое же поведение у других аллигаторов.
Ранее из-за аллигатора во Флориде перекрыли дорогу.
Олеся Маевская