Алименты-то не настоящие! Скрывать выплаты на детей станет невозможно

Кроме того, если в семье есть работающие подростки до 18 лет, которые учатся очно в школе, среднем или высшем учебном заведении, то их доходы при расчете нуждаемости включать не будут. Но обучение должно длиться не менее 6 месяцев в расчетном периоде. Подтвердить этот факт придется справкой из учебного заведения.