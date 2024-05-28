Алименты-то не настоящие! Скрывать выплаты на детей станет невозможно

Адвокат Анна Аржанникова рассказала aif.ru о законодательных мерах, вступающих в силу с 1 июня и направленных против злоупотреблений при получении выплат на детей — в том числе, фиктивных разводов и сокрытия добровольно уплачиваемых алиментов на карту получателя.
Самое главное новшество в том, что меняется порядок учета алиментов при определении размера дохода семьи. Напомним, что размер единого пособия зависит от нуждаемости семьи и составляет 50, 75 или 100% от прожиточного минимума.
— Ранее при разводе супруг, с которым не проживали дети, исключался из состава семьи. Соответственно, размер его дохода при определении нуждаемости не учитывался. Если бывшая супруга при этом не взыскивала алименты в судебном порядке, она могла указать, что доход от алиментов составляет ноль рублей, и получить пособие с учетом только своих доходов. Но теперь правила поменяются, — уточнила эксперт.
Алименты на ребенка могут быть определены судом, нотариальным соглашением или же просто устным соглашением родителей.
Если размер алиментов установил суд, то Соцфонд России учтет поступившие деньги, используя те данные, которые указаны в заявлении или же информацию от судебных приставов (при наличии исполнительного производства).
Если же есть нотариальное соглашение, то в доходе семьи будет учтена указанная в нем сумма.
Бывает, что родители устно договорились о сумме, которую одна из сторон направляет в виде алиментов. Как и в примере выше, СФР будет брать в расчет алименты на основании данных из заявления, но не менее минимальных гарантий.
— Напомню, что в 2024 году МРОТ составляет 19 242 рублей. То есть, сумма алиментов на одного ребенка не может быть менее 4 810,5 рублей, — говорит Анна Аржанникова. — Даже, если родитель по устному соглашению переводит ребенку меньшую сумму, СФР учтет в доходах семьи минимум согласно гарантиям Семейного кодекса — 4 810,5 рублей".
Кроме того, если в семье есть работающие подростки до 18 лет, которые учатся очно в школе, среднем или высшем учебном заведении, то их доходы при расчете нуждаемости включать не будут. Но обучение должно длиться не менее 6 месяцев в расчетном периоде. Подтвердить этот факт придется справкой из учебного заведения.
— Все эти изменения явно не упростят процедуру получения пособия. Скорее, они направлены против злоупотреблений при получении пособий. В том числе, фиктивных разводов и сокрытия добровольно уплачиваемых алиментов непосредственно на карту получателя, — резюмировала адвокат.