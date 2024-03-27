Александров день. Что можно и что нельзя делать 28 марта 2024 года

Никандр родился в 284 году в Египте. Он был врачом и очень верующим человеком — без страза помогал христианам во время религиозных гонений в период правления императора Диоклетиана. В один день по его приказу была разрушена центральная церковь в Никомидии. На следующий день император приказал разрушить все остальные храмы. Имущество церквей либо продавалось, либо шло в императорские поместья. Всем, кто не откажется от христианства, грозила смертная казнь. Также император издал указ, по которому христиане не имели права подавать в суд на что-либо, но любой язычник мог подать в суд на христианина. Никандр посещал заключенных, бесплатно лечил их, приносил им пищу и погребал умерших со всеми почестями. Однажды ночью он попытался незаметно предать земле тела мучеников, брошенные на съедение зверям. На утро Никадра схватили и подвергли жестоким пыткам. Но как бы ни старались мучители, святой не отрекся от веры и был казнен.