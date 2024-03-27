Александров день. Что можно и что нельзя делать 28 марта 2024 года

28 марта 2024 года церковь встретит важное событие: День памяти трех Александров. Эта светлая дата известна в народе под другим именем — Александров день. Также в этот день чтут память Никандра Египтянина. Наши предки верили, что если в этот день прилетают чайки, то весна будет теплой. А вот если прилетевшие птицы начинали купаться, следовало ждать ненастья.
Что за святые Александры, которых вспоминают 28 марта 2024 года?
В III веке жил иерей Александр Сидский. Он стал жертвой гонений на христиан. Его долгое время мучили, но он стойко принял мучения, не отказываясь от веры. После этого его оправили на казнь. А два юноши, которые также носили имя Александр, добровольно пошли вслед за ним на мученическую смерть, отказавшись от поклона языческому идолу.
Кто такой Никандр Египтянин?
Никандр родился в 284 году в Египте. Он был врачом и очень верующим человеком — без страза помогал христианам во время религиозных гонений в период правления императора Диоклетиана. В один день по его приказу была разрушена центральная церковь в Никомидии. На следующий день император приказал разрушить все остальные храмы. Имущество церквей либо продавалось, либо шло в императорские поместья. Всем, кто не откажется от христианства, грозила смертная казнь. Также император издал указ, по которому христиане не имели права подавать в суд на что-либо, но любой язычник мог подать в суд на христианина. Никандр посещал заключенных, бесплатно лечил их, приносил им пищу и погребал умерших со всеми почестями. Однажды ночью он попытался незаметно предать земле тела мучеников, брошенные на съедение зверям. На утро Никадра схватили и подвергли жестоким пыткам. Но как бы ни старались мучители, святой не отрекся от веры и был казнен.
Что можно делать 28 марта 2024 года?
— Продолжается Великий пост. В этот день разрешена постная горячая пища без растительного масла.
— В этот день принято благодарить лес — кормилец наших предков.
Что нельзя делать 28 марта 2024 года?
— Нельзя ходить в лес, где можно встретить диких зверей, и охотиться.
— Нельзя мыть голову.
— Нельзя выкидывать собранные с расчески волосы.
— Нельзя убираться дома.
— Нельзя перебирать вещи в шкафу.
— Нельзя делать никакие покупки.