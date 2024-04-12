Александр Петров сыграет моряка, спасающего Русь с детенышем Горыныча

Звезда сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Звоните ДиКаприо!» сыграет флотского лейтенанта по имени Алексей Колокольцев, батискаф которого случайно похищает гигантское морское чудище и уносит в былинную старину. Герою предстоит наладить контакт с детенышем Горыныча, а после — спасти вместе с ним древнее русское княжество от внутренних распрей и внешних врагов.