Александр Петров сыграет моряка, спасающего Русь с детенышем Горыныча

Александр Петров исполнит главную роль в семейном фэнтези «Горыныч» кинокомпании СТВ. Об этом сообщили создатели фильма на очной защите проектов в Фонде кино, пишет ТАСС.
Звезда сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Звоните ДиКаприо!» сыграет флотского лейтенанта по имени Алексей Колокольцев, батискаф которого случайно похищает гигантское морское чудище и уносит в былинную старину. Герою предстоит наладить контакт с детенышем Горыныча, а после — спасти вместе с ним древнее русское княжество от внутренних распрей и внешних врагов.
Змей Горыныч будет выполнен при помощи компьютерной графики. Анастасия Талызина («Воздух») сыграет в фильме-сказке роль Маруси, Сергей Маковецкий («Ликвидация») — князя. Также в картине появятся Алексей Филимонов («Вертинский») и Роман Курцын («Я худею»). Режиссерское кресло займет Дмитрий Хонин, уточняет «Бюллетень кинопрокатчика».
Съемки картины начнутся этим летом. Большая часть натурных съемок пройдет в Тобольске, а интерьерные будут в павильонах в Санкт-Петербурге. Костюмы для проекта создаст художник Надежда Васильева, которая ранее работала над фильмами «Летучий корабль», «По щучьему велению», «Конек-горбунок», «Матильда».
На том же питчинге стало известно, что студия «Водород 2011» снимет фильм «Буратино». Длинноносого деревянного мальчика, вырезанного из полена, сыграет Виталия Корниенко («Тетя Марта»). Персонаж будет полонен компьютерной графикой. Роль папы Карло исполнит Александр Яценко («Аритмия»). Роль Мальвины — у Анастасии Талызиной, Карабаса Барабаса — у Федора Бондарчука. В касте также Марк Эйдельштейн, Рузиль Минекаев, Александр Петров.