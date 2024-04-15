Акварели великой княгини Ольги Романовой продали за ₽60 млн

Ольга Романова — великая княгиня, дочь Александра III и младшая сестра последнего русского императора Николая II. Она с детства проявляла талант в рисовании, училась у признанных мастеров живописи. До 1917 года великая княгиня регулярно занималась творчеством, участвовала в выставках. Свои работы она дарила родственникам и друзьям, иногда отдавала на благотворительные базары и всегда подписывалась лаконично — О. А. (в эмиграции — Olga).