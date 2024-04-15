Акварели великой княгини Ольги Романовой продали за ₽60 млн

Коллекция из 43 акварельных рисунков кисти последней великой княгини Ольги Романовой и артефакты, связанные с домом Романовых, проданы на торгах за 60 млн руб. Об этом РБК Life сообщили в Московском аукционном доме.
Коллекция работ такого масштаба впервые оказалось на торгах, поскольку еще при жизни княгини ее рисунки ушли к частным ценителям творчества Ольги Романовой. Помимо акварелей княгини, на торгах оказались редкие артефакты, связанные с домом Романовых, — личные автографы императоров, портреты монархов кисти известных художников и старинные иконы. Итоговая стоимость продажи всей коллекции составила 60 млн руб, превысив стартовую оценку экспертов в два раза.
В ходе торгов был установлен исторический рекорд стоимости ее работ. Акварель «Со службы» 1920−1930 годов продана за 7 млн руб. (в 2,5 раза превышает предыдущий максимум аукциона Christie’s.), «Пейзаж провинциального города» — за 3,1 млн руб. (в восемь раз дороже стартовой цены).
«Практически все акварели нашли новых владельцев. Это доказывает растущий интерес ценителей искусств к творчеству Ольги Александровны, работ которой на самом деле до нас дошло не так много. Поэтому потенциал и стоимость произведений будет только расти», — пояснил редакции коллекционер, историк искусств и сооснователь аукционного дома Сергей Подстаницкий.
Подлинность каждой работы подтверждена «Научно-исследовательской независимой экспертизой им. П. М. Третьякова». Также на торгах реализовали личные автографы императоров, портреты монархов кисти известных художников и старинные иконы.
Ольга Романова — великая княгиня, дочь Александра III и младшая сестра последнего русского императора Николая II. Она с детства проявляла талант в рисовании, училась у признанных мастеров живописи. До 1917 года великая княгиня регулярно занималась творчеством, участвовала в выставках. Свои работы она дарила родственникам и друзьям, иногда отдавала на благотворительные базары и всегда подписывалась лаконично — О. А. (в эмиграции — Olga).
После Октябрьской революции Ольга Александровна с мужем и сыновьями жила в Дании у матери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Затем перебралась в Канаду. Сейчас работы княгини находятся в частных собраниях, а также в коллекциях Русского музея, Третьяковской галереи, Государственного Исторического музея, Новгородского музея-заповедника.
Ранее исследовательская группа из Нидерландов и Германии обнаружила неизвестную до сих пор деталь в картине Рембрандта «Ночной дозор», которая была написана в 1642 году. Один из слоев на полотне состоял из вещества, содержащего свинец.