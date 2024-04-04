Актеров Голливуда от дипфейков будет защищать специальное агентство

Голливудское агентство по поиску талантов WME заключило контракт со стартапом Loti для защиты своих артистов от дипфейков. Специалисты компании, которая специализируется на программном обеспечении для обнаружения несанкционированного контента в Сети, будут выявлять фальшивые изображения и аудиопроизведения клиентов и принимать меры для их удаления. Об этом сообщил Los Angeles Times.
Deepfake (дипфейк) — методика генерации изображения, основанная на искусственном интеллекте, алгоритмы которого обучены изменять элементы на существующих видео-, аудиофайлах и фото. Технология появилась в 2017 году.
По мере распространения достижений в области искусственного интеллекта агентства по поиску талантов решили усилить защиту голливудских звезд от вводящих в заблуждение фото и видео, которые могут нанести ущерб репутации, бренду и доходу артистов. С развитием нейросетей дипфейки стали серьезной проблемой для исполнителей. Фальшивые ролики показывают известных людей, говорящих и делающих то, чего они никогда не говорили и не делали. В том числе дипфейки используются и в рекламе: выглядит так, словно голливудская звезда хвалит продукт, которым на самом деле не пользовалась. Поддельные изображения настолько реалистичны, что большинству людей довольно трудно заметить разницу. Эксперты полагают, что проблема будет набирать обороты.
Для борьбы с ней решили использовать схожее оружие — искусственный интеллект. Нейросети на основе реальных изображений и подлинных голосовых записей знаменитых клиентов Loti мониторят Сеть, находят подделки, после этого сотрудники компании отправляют запросы на онлайн-платформы с требованием удалить фотографии и видео, нарушающие авторские права.
Искусственный интеллект рассматривается в Голливуде и как помощник, и как враг. С одной стороны — это инструмент, который потенциально может сделать процессы более эффективными и стимулировать инновации. С другой — лишает работы реальных сотрудников и становится технологией кражи интеллектуальной собственности. Требование защиты от ИИ стало одним из ключевых в ходе массовых забастовок, организованных Гильдией сценаристов Америки (WGA) и Гильдией актеров (SAG-AFTRA).
Пример: в 2021 году Брюс Уиллис появился в рекламном ролике российского оператора мобильной связи «Мегафон». Его молодую копию создали с применением технологии генерации лиц на основе нейросетевых алгоритмов. Уиллис тогда заявил, что очень доволен точностью, с которой был выполнен его персонаж. Позднее представители актера опровергли передачу права на его образ компании Deepfake. Этот ролик и сейчас можно увидеть в Сети. Голливудский актер на видео действительно очень похож на реального «Крепкого орешка».
На этой неделе Американский альянс за права художников (Artists Rights Alliance) опубликовал открытое письмо с призывом прекратить использование искусственного интеллекта в музыке, который ущемляет и обесценивает права артистов. Обращение подписали 200 музыкантов, включая Билли Айлиш, Элвиса Костелло, Ники Минаж, Кэти Перри, Камилы Кабельо, Сэма Смита, Джона Бон Джови. Ранее неоднократно появлялись новости об использовании ИИ в музыке.
В прошлом году нейросеть дописала новую и последнюю песню The Beatles с настоящим голосом Джона Леннона. Его «извлекли» из старой демозаписи и доработали композицию. А в байопике об Эдит Пиаф искусственный интеллект использовали для воссоздания голоса и образа легендарной французской актрисы и певицы.