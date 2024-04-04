Актеров Голливуда от дипфейков будет защищать специальное агентство

По мере распространения достижений в области искусственного интеллекта агентства по поиску талантов решили усилить защиту голливудских звезд от вводящих в заблуждение фото и видео, которые могут нанести ущерб репутации, бренду и доходу артистов. С развитием нейросетей дипфейки стали серьезной проблемой для исполнителей. Фальшивые ролики показывают известных людей, говорящих и делающих то, чего они никогда не говорили и не делали. В том числе дипфейки используются и в рекламе: выглядит так, словно голливудская звезда хвалит продукт, которым на самом деле не пользовалась. Поддельные изображения настолько реалистичны, что большинству людей довольно трудно заметить разницу. Эксперты полагают, что проблема будет набирать обороты.