Актер Жан Рено выпустит свой первый шпионский роман

Ранее сообщалось, что жена американского актера Брюса Уиллиса, у которого диагностировали лобно-височную деменцию, Эмма Хеминг решила написать книгу, посвященную мужу. Книга, у которой пока нет названия, вдохновлена ​​ «новообретенной ролью партнера по уходу» для ее мужа. В ней Хеминг расскажет об уходе за актером.