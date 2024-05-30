Актер Петров признался, что ему тяжело даются музыкальные сцены в кино

«Мне достаточно тяжело даются такие музыкальные вещи, потому что Бог не дал мне слух. Его можно развивать, но до какого-то момента. Это не просто мне дается, но, мне кажется, я справляюсь», — заявил он, добавив, что изо всех сил старался не разочаровать публику.