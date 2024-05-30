Актер Петров признался, что ему тяжело даются музыкальные сцены в кино

Популярный российский актер Александр Петров в беседе с Пятым каналом признался, что совсем не умеет петь, однако это не мешает ему увлекаться музыкой.
14 февраля этого года в России прошла премьера картина «Лед-3», в которой Петров сыграл главную роль. В фильме артист демонстрирует не только актерские, но и музыкальные навыки, исполняя в кадре несколько известных композиций.
«Мне достаточно тяжело даются такие музыкальные вещи, потому что Бог не дал мне слух. Его можно развивать, но до какого-то момента. Это не просто мне дается, но, мне кажется, я справляюсь», — заявил он, добавив, что изо всех сил старался не разочаровать публику.
Артист также отметил, что, несмотря на отсутствие слуха, песен у него накопилось на целый музыкальный альбом.
Ранее режиссер Игорь Волошин рассказал о работе над новой версией фильма про Буратино, в которой Александр Петров сыграет Кота Базилио.