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Актер Петров признался, что ему тяжело даются музыкальные сцены в кино

Артист заявил, что не умеет петь, поэтому в фильме «Лед-3» старался не разочаровать зрителей.

Источник: Аргументы и факты

Популярный российский актер Александр Петров в беседе с Пятым каналом признался, что совсем не умеет петь, однако это не мешает ему увлекаться музыкой.

14 февраля этого года в России прошла премьера картина «Лед-3», в которой Петров сыграл главную роль. В фильме артист демонстрирует не только актерские, но и музыкальные навыки, исполняя в кадре несколько известных композиций.

«Мне достаточно тяжело даются такие музыкальные вещи, потому что Бог не дал мне слух. Его можно развивать, но до какого-то момента. Это не просто мне дается, но, мне кажется, я справляюсь», — заявил он, добавив, что изо всех сил старался не разочаровать публику.

Артист также отметил, что, несмотря на отсутствие слуха, песен у него накопилось на целый музыкальный альбом.

Ранее режиссер Игорь Волошин рассказал о работе над новой версией фильма про Буратино, в которой Александр Петров сыграет Кота Базилио.