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Акакиев день. Что можно и что нельзя 20 мая 2024 года

20 мая 2024 года православные празднуют явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Также в этот день вспоминают мученика Акакия Сотника.

Источник: Аргументы и факты

20 мая 2024 года отмечается Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Также в этот день вспоминают мученика Акакия Сотника. Раннехристианский страдалец из числа римских воинов, принявших мученические венцы за верность Христу и Церкви. На Руси праздник называли Купальницей. Считалось, что вода в этот день обладала целебными свойствами.

Что за событие Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме?

После кончины святого равноапостольного царя Константина Великого его сын Констанций отошел от веры отца и уклонился в ересь. Это могло бы стать большой проблемой для христиан, вынужденных выбирать между верой прошлой и утверждаемой новым царем, если бы истинное православие не было утверждено в 351 году от Рождества Христова чудесным явлением в Святом граде Иерусалиме Небесного Креста.

Вот как оно описывается в церковных источниках: «В дни Святой Пятидесятницы в третьем часу утра на небе явилось изображение равноконечного Креста Господня, сиявшее неизреченным светом, превосходившим свет солнца. Свидетелем был весь народ, поражённый великим ужасом и удивлением. Явление знамения Креста началось над святой Голгофской горой, на которой был распят Господь, и достигало горы Елеонской, отстоящей от Голгофы на расстоянии 15 стадий. Знамение переливалось всеми цветами радуги и привлекло к себе взоры всех людей. Многие люди, оставив свои дела, выходили из домов и со страхом созерцали чудное явление». Это чудо укрепило в вере православных и вернуло к истиной вере Констанция.

Кто такой мученик Акакий Сотник?

Акакий жил на рубеже II—III вв.еков в Каппадокии. У Акакия успешно складывалась военная карьера — к 25 годам он уже командовал сотней воинов Мартисийского полка. Однажды вышестоящему начальнику стало известно о его вере. Тогда его стали пытать, заключили под стражу, но он не отказывался от веры. Тогда его под конвоем повели в Византию.

Святой изнемогал от ран, тяжелых оков и жажды, но на привале нашел в себе силы поблагодарить Бога за то, что сподобился страдать за Его имя. После все присутствующие услышали голос с неба: «Мужайся, Акакий, и крепись!».

В столице мученика отправили в заключение, но другие узники видели, как по ночам в его камеру являются светлые юноши, омывают его раны и подающие ему пищу. В результате Акакий стал отлично выглядеть и вовсе не страдал, потому его опять пытали и обезглавили. При императоре Константине Великом мощи святого Акакия упокоили в константинопольском храме, построенном в его честь. Впоследствии они были перенесены в итальянский город Сцилляций.

Что можно делать 20 мая 2024 года?

  • Обязательно в этот день сохранять легкое приподнятое настроение, не допускать негатив
  • Считается, что в этот день сновидения всегда вещие. Поэтому их надо запомнить, они помогут указать на препятствия, затруднения в делах и способы их преодоления
  • Раньше в этот день старались незаметно отсыпать немного семян у соседей — считалось, что от них урожай будет самым лучшим

Что нельзя делать 20 мая 2024 года?

  • Нельзя начинать ничего нового
  • Нельзя лениться, уже начатые дела нужно довести до конца
  • Нельзя купать малышей никому, кроме матери
  • Нельзя умываться ключевой водой
  • Нельзя сажать в огороде и в саду
  • Нельзя гадать на картах, впрочем это не рекомендуется делать и в другие дни