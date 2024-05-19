Акакиев день. Что можно и что нельзя 20 мая 2024 года

20 мая 2024 года отмечается Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Также в этот день вспоминают мученика Акакия Сотника. Раннехристианский страдалец из числа римских воинов, принявших мученические венцы за верность Христу и Церкви. На Руси праздник называли Купальницей. Считалось, что вода в этот день обладала целебными свойствами.
Что за событие Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме?
После кончины святого равноапостольного царя Константина Великого его сын Констанций отошел от веры отца и уклонился в ересь. Это могло бы стать большой проблемой для христиан, вынужденных выбирать между верой прошлой и утверждаемой новым царем, если бы истинное православие не было утверждено в 351 году от Рождества Христова чудесным явлением в Святом граде Иерусалиме Небесного Креста.
Вот как оно описывается в церковных источниках: «В дни Святой Пятидесятницы в третьем часу утра на небе явилось изображение равноконечного Креста Господня, сиявшее неизреченным светом, превосходившим свет солнца. Свидетелем был весь народ, поражённый великим ужасом и удивлением. Явление знамения Креста началось над святой Голгофской горой, на которой был распят Господь, и достигало горы Елеонской, отстоящей от Голгофы на расстоянии 15 стадий. Знамение переливалось всеми цветами радуги и привлекло к себе взоры всех людей. Многие люди, оставив свои дела, выходили из домов и со страхом созерцали чудное явление». Это чудо укрепило в вере православных и вернуло к истиной вере Констанция.
Кто такой мученик Акакий Сотник?
Акакий жил на рубеже
Святой изнемогал от ран, тяжелых оков и жажды, но на привале нашел в себе силы поблагодарить Бога за то, что сподобился страдать за Его имя. После все присутствующие услышали голос с неба: «Мужайся, Акакий, и крепись!».
В столице мученика отправили в заключение, но другие узники видели, как по ночам в его камеру являются светлые юноши, омывают его раны и подающие ему пищу. В результате Акакий стал отлично выглядеть и вовсе не страдал, потому его опять пытали и обезглавили. При императоре Константине Великом мощи святого Акакия упокоили в константинопольском храме, построенном в его честь. Впоследствии они были перенесены в итальянский город Сцилляций.
Что можно делать 20 мая 2024 года?
- Обязательно в этот день сохранять легкое приподнятое настроение, не допускать негатив
- Считается, что в этот день сновидения всегда вещие. Поэтому их надо запомнить, они помогут указать на препятствия, затруднения в делах и способы их преодоления
- Раньше в этот день старались незаметно отсыпать немного семян у соседей — считалось, что от них урожай будет самым лучшим
Что нельзя делать 20 мая 2024 года?
- Нельзя начинать ничего нового
- Нельзя лениться, уже начатые дела нужно довести до конца
- Нельзя купать малышей никому, кроме матери
- Нельзя умываться ключевой водой
- Нельзя сажать в огороде и в саду
- Нельзя гадать на картах, впрочем это не рекомендуется делать и в другие дни