Акакиев день. Что можно и что нельзя 20 мая 2024 года

Вот как оно описывается в церковных источниках: «В дни Святой Пятидесятницы в третьем часу утра на небе явилось изображение равноконечного Креста Господня, сиявшее неизреченным светом, превосходившим свет солнца. Свидетелем был весь народ, поражённый великим ужасом и удивлением. Явление знамения Креста началось над святой Голгофской горой, на которой был распят Господь, и достигало горы Елеонской, отстоящей от Голгофы на расстоянии 15 стадий. Знамение переливалось всеми цветами радуги и привлекло к себе взоры всех людей. Многие люди, оставив свои дела, выходили из домов и со страхом созерцали чудное явление». Это чудо укрепило в вере православных и вернуло к истиной вере Констанция.