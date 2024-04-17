Академик заявил, что дублер первой белорусской женщины-космонавта готова к полету на МКС

МИНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Дублер первой белорусской женщины-космонавта Марины Василевской Анастасия Ленкова готова к полету на Международную космическую станцию (МКС), однако решение о ее отправке в космос будет приниматься на уровне руководства Белоруссии и России. Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник Управления аэрокосмической деятельности Национальной академии наук (НАН) республики академик Петр Витязь.
Василевская и космонавт Роскосмоса Олег Новицкий 6 апреля вернулись на Землю с МКС, куда прибыли 25 марта на борту российского космического корабля в рамках двухнедельной экспедиции. За свой полет Василевская была удостоена звания Героя Белоруссии, а также награждена российским орденом Гагарина.
«Прежде всего здесь будут решаться экономические вопросы, если они будут решены, то, вы знаете, у нас есть дублер — Анастасия Андреевна Ленкова, которая медик и очень хочет участвовать в полете», — рассказал Витязь о планах Минска по отправке других космонавтов на МКС.
Академик подчеркнул, что Ленкова уже прошла необходимую подготовку и технически является «космонавтом, который не был в космосе». «Она готова учиться, достаточно подготовленная. Если удастся [полететь в космос] — это зависит от решения не только науки или академии, это решение руководства нашей страны и России, в каких условиях, какой полет, когда», — пояснил он.
По словам Витязя, Белоруссия хотела бы отправить космонавта на МКС «чем раньше, тем лучше».
В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что рассчитывает обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным продолжение совместных с РФ проектов в области космонавтики. По словам Лукашенко, он собирался «просить россиян, чтобы втроем уже полетели» Василевская, Ленкова и Новицкий.