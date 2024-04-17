Академик заявил, что дублер первой белорусской женщины-космонавта готова к полету на МКС

«Прежде всего здесь будут решаться экономические вопросы, если они будут решены, то, вы знаете, у нас есть дублер — Анастасия Андреевна Ленкова, которая медик и очень хочет участвовать в полете», — рассказал Витязь о планах Минска по отправке других космонавтов на МКС.