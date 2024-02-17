Академик Никитюк рассказал о нездоровом образе жизни спортсменов

Специалисты ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи провели исследования: разработали современные рационы для спортсменов различной направленности с учетом спортивной нагрузки, индивидуальных пристрастий и аллергий, а также возраста и пола. Две недели участники исследования придерживались рациона, в основе которого были традиционные продукты, а также витаминные комплексы, пищевые добавки и продукты спортивного питания. Через две недели у участников исследования улучшились показатели здоровья (артериальное давление, частота сердечных сокращений, показатели крови и пр.) При этом достигнутые результаты сохранялись даже через три месяца. «Оптимальное питание спортсменов — альтернатива и здоровая замена допингу», — говорит академик Никитюк.