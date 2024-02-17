Академик Никитюк рассказал о нездоровом образе жизни спортсменов

Как рассказывает академик РАН, директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Дмитрий Никитюк, алиментарно-зависимые заболевания (те, что развиваются из-за нарушения принципов здорового питания: сердечно-сосудистые, болезни обмена веществ, онкологические и пр.) стали огромной медико-социальной проблемой во всем мире. «Ожирение, сахарный диабет второго типа, дефицит массы тела ухудшают качество и снижают продолжительность жизни. Почти 27% смертей в России связано с алиментарно-зависимыми болезнями, сопутствующими патологиями и их осложнениями», — говорит Дмитрий Никитюк.
Как продолжает академик Никитюк, представление о том, что спортсмены — здоровые люди, давно устарело: это парадигма прошлого века: «Спортсмены платят целым пулом заболеваний, они испытывают повышенные эмоциональные и физические нагрузки. Спортивный век короток, а восстановление после окончания спортивной карьеры — целая проблема».
Эксперт рассказывает, что исследование, проведенные среди спортивных сборных, показало, что питание спортсменов сильно несбалансированно. Так, 46% их рациона занимают жиры, причем, отношение полезных полиненасыщенных жиров к вредным насыщенным — в два раза ниже нормы. Ещё одна особенность рациона спортсменов — низкое потребление углеводов. К этому добавляется и крайне низкое потребление белков — всего 8−10% рациона. Кроме того, питание спортсменов отличается дефицитом витаминов и микронутриентов.
Ученые отмечают, что людям, которые занимаются спортом или испытывают интенсивные физические нагрузки, необходима нутритивная поддержка.
Специалисты ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи провели исследования: разработали современные рационы для спортсменов различной направленности с учетом спортивной нагрузки, индивидуальных пристрастий и аллергий, а также возраста и пола. Две недели участники исследования придерживались рациона, в основе которого были традиционные продукты, а также витаминные комплексы, пищевые добавки и продукты спортивного питания. Через две недели у участников исследования улучшились показатели здоровья (артериальное давление, частота сердечных сокращений, показатели крови и пр.) При этом достигнутые результаты сохранялись даже через три месяца. «Оптимальное питание спортсменов — альтернатива и здоровая замена допингу», — говорит академик Никитюк.
Тем временем, на днях в 15 регионах страны стартует система мониторинга питания населения. Это многоцентровое наблюдательное исследование охватит по 1000 человек в регионе. Его цель — оценка питания и распространенности алиментарных факторов риска, выявление региональных особенностей питания населения. Как рассказала руководитель лаборатории демографии и эпидемиологии питания ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Елена Смирнова, по его итогам ученые разработают программы профилактики и рекомендации по здоровому питанию людей в разных уголках страны.
По словам академика РАСХН Юрий Лачуга, с 1990 года в России с 55 миллионов до 32 миллионов тонн сократилось производство молока, и на треть — производство говядины. «Мяса птицы сегодня потребляется в три раза больше, чем мяса говядины, а в 1990 году было ровно наоборот. А ведь во всем мире мясо птиц считается мясом бедняков», — говорит он.
Ученые предлагают рациональную замену животным белкам в виде специализированных белковых смесей, раз уж сельское хозяйство не справляется.