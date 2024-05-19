Агрессия, депрессии и сердце-тряпочка: чем опасны энергетики детям

Словом, инициатива по запрету продажи энергетиков детям действительно правильная и нужная. Главное, как отмечает подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова, чтобы эти запреты работали: «У нас запрещено продавать вейпы детям. Но! Школьники парят прямо в классах на переменах и даже на уроках… Общалась с подростками. Говорят, что купить вейп намного проще, чем тот же энергетик (в Подмосковье запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним действует с 2015 года), вейпшопы беспрепятственно продают их детям. Что-то не так с этими запретами, если они не работают. Видимо, штрафы должны быть такими, чтоб неповадно было продавать ребенку вейп или энергетик».