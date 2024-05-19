Агрессия, депрессии и сердце-тряпочка: чем опасны энергетики детям

Попытки запретить продажу энергетиков детям и подросткам были уже не раз. Как пишет спикер нижней палаты Госдумы Вячеслав Володин в своем Телеграм-канале, законопроект находится в разработке еще с января прошлого года. Но только сейчас его наконец-то поддержали депутаты всех фракций.
— Высокие дозы потребления энергетиков повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний, — отмечает Володин. — И во многих регионах уже установлены ограничения на розничную продажу таких напитков. Но на федеральном уровне проблема до сих пор не решена. Необходимо до августа выйти на принятие этого важного решения.
Кстати, в кои-то веки инициативу депутатов 100-процентно поддерживают россияне — это следует из данных опроса портала Superjob.
Особые риски — в пубертат
Если посмотреть на этикетку энергетиков, ничего особенно страшного там нет: кофеин, витамины С и группы В. В более дорогих напитках еще таурин (полезная аминокислота) и L-карнитин (близкое к витаминам группы В вещество, призванное улучшать работу мозга). Дополнительно россыпь добавок — красителей, консервантов. И мееелкая строчка: «Употреблять не более одной дозы в день».
Так, может быть, если изредка и понемногу, то и детям не вредно?
— Вредно. Негативное влияние оказывают сразу несколько факторов, — говорит главврач одной из московских клиник, педиатр, д.м.н. Евгений Тимаков. — Во-первых, надо понимать, что у подростков идет формирование всех систем организма. У них незрелые эндокринные органы, нестабильный гормональный уровень, что серьезно действует на нервную систему. И в целом стрессовый период для организма. И вот к этому всему добавляется энергетик, который содержит в основном кофеин. Причем, не природный, а химически синтезированный.
В зерне кофе есть два важных вещества — непосредственно кофеин в оболочке и теобромин внутри зерна, поясняют специалисты. Первый возбуждает, второй мягко расслабляет. Именно поэтому, когда мы пьем натуральный кофе, получаем спокойную бодрость, а не нервное потряхивание.
Энергетики же содержат синтезированный кофеин без теобромина, а значит, он действует только возбуждающе.
Поднимает давление, усиливает возбудимость, учащает сердцебиение, нарушает сон, сбивает работу желудочно-кишечного тракта. Отсюда и букет проблем.
— Даже при разовом употреблении уже нарушается сон, — отмечает доктор Тимаков. — При длительном применении может меняться работа эндокринной системы, в первую очередь щитовидной железы. Потом начинаются резкие смены настроения — от депрессии до всплесков агрессивности. Снижается успеваемость, нарастает апатия. Кофеин в больших дозах также оказывает неблагоприятное воздействие на сердечную мышцу, вызывая ишемию (нарушение кровообращения в сердце), миокардиопатию (деформация стенок сердечной мышцы). Я, к сожалению, видел таких детей в больницах, когда они поступают в уже серьезных состояниях. Сердечная мышца у них буквально как тряпочка, настолько изношена… В общем, энергетик — это крайне нездоровый для ребенка продукт питания, и я в полной мере поддерживаю запрет.
Кувалда для уставшего организма
Употребление энергетических напитков может привести к кофеиновой интоксикации, предупреждает кардиолог Наталья Гаврилюк, автор книги «Привычка быть здоровым». Признаки такого состояния — нервозность, возбуждение, бессонница, желудочно-кишечные расстройства, подергивания мышц, бессвязный поток мыслей и речи, сердечные аритмии. В случаях передозировки кофеином возможны нарушения ритма сердца и судороги, что в очень тяжелых случаях может привести к смерти.
По словам врача, метаанализ нескольких исследований показал, что энергетики способны вызывать у детей и подростков (от 11 до 19 лет) такие побочные эффекты:
- Сердцебиение (17,5%), боль в груди и одышка.
- Боль в животе (14,5%), снижение аппетита и желудочно-кишечные расстройства.
- Боли в мышцах, в спине (14,4%).
- Головные боли (20%), головокружение.
- Стресс, депрессивное настроение, суицидальные мысли и попытки. «Их частота до 35%! Если прибавить к этому, что энергетики употребляются не в самый спокойный период жизни людей, например, во время сессии или сдачи проектов, то риск суицида возрастает!», — подчеркивает Наталья Гаврилюк.
— Одна из больших опасностей энергетиков, что их пьют в момент крайнего истощения, — добавляет к.м.н., врач-эндокринолог Олег Ирышкин, автор «Книги долголетия». — В такой ситуации кофеин забирает последние силы и энергию. При этом многие употребляют энергетик вечером, что нарушает сон и возможность восстановления организма.
Вместо послесловия
Словом, инициатива по запрету продажи энергетиков детям действительно правильная и нужная. Главное, как отмечает подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова, чтобы эти запреты работали: «У нас запрещено продавать вейпы детям. Но! Школьники парят прямо в классах на переменах и даже на уроках… Общалась с подростками. Говорят, что купить вейп намного проще, чем тот же энергетик (в Подмосковье запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним действует с 2015 года), вейпшопы беспрепятственно продают их детям. Что-то не так с этими запретами, если они не работают. Видимо, штрафы должны быть такими, чтоб неповадно было продавать ребенку вейп или энергетик».