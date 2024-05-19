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Агрессия, депрессии и сердце-тряпочка: чем опасны энергетики детям

В Госдуме рассматривается законопроект о запрете продажи энергетиков подросткам.

Источник: РИА "Новости"

Попытки запретить продажу энергетиков детям и подросткам были уже не раз. Как пишет спикер нижней палаты Госдумы Вячеслав Володин в своем Телеграм-канале, законопроект находится в разработке еще с января прошлого года. Но только сейчас его наконец-то поддержали депутаты всех фракций.

— Высокие дозы потребления энергетиков повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний, — отмечает Володин. — И во многих регионах уже установлены ограничения на розничную продажу таких напитков. Но на федеральном уровне проблема до сих пор не решена. Необходимо до августа выйти на принятие этого важного решения.

Кстати, в кои-то веки инициативу депутатов 100-процентно поддерживают россияне — это следует из данных опроса портала Superjob.

Особые риски — в пубертат

Если посмотреть на этикетку энергетиков, ничего особенно страшного там нет: кофеин, витамины С и группы В. В более дорогих напитках еще таурин (полезная аминокислота) и L-карнитин (близкое к витаминам группы В вещество, призванное улучшать работу мозга). Дополнительно россыпь добавок — красителей, консервантов. И мееелкая строчка: «Употреблять не более одной дозы в день».

Так, может быть, если изредка и понемногу, то и детям не вредно?

— Вредно. Негативное влияние оказывают сразу несколько факторов, — говорит главврач одной из московских клиник, педиатр, д.м.н. Евгений Тимаков. — Во-первых, надо понимать, что у подростков идет формирование всех систем организма. У них незрелые эндокринные органы, нестабильный гормональный уровень, что серьезно действует на нервную систему. И в целом стрессовый период для организма. И вот к этому всему добавляется энергетик, который содержит в основном кофеин. Причем, не природный, а химически синтезированный.

В зерне кофе есть два важных вещества — непосредственно кофеин в оболочке и теобромин внутри зерна, поясняют специалисты. Первый возбуждает, второй мягко расслабляет. Именно поэтому, когда мы пьем натуральный кофе, получаем спокойную бодрость, а не нервное потряхивание.

Энергетики же содержат синтезированный кофеин без теобромина, а значит, он действует только возбуждающе.

На нервную систему ребенка, которая сама по себе находится на взводе, доза синтетического кофеина влияет как удар хлыста.

Поднимает давление, усиливает возбудимость, учащает сердцебиение, нарушает сон, сбивает работу желудочно-кишечного тракта. Отсюда и букет проблем.

— Даже при разовом употреблении уже нарушается сон, — отмечает доктор Тимаков. — При длительном применении может меняться работа эндокринной системы, в первую очередь щитовидной железы. Потом начинаются резкие смены настроения — от депрессии до всплесков агрессивности. Снижается успеваемость, нарастает апатия. Кофеин в больших дозах также оказывает неблагоприятное воздействие на сердечную мышцу, вызывая ишемию (нарушение кровообращения в сердце), миокардиопатию (деформация стенок сердечной мышцы). Я, к сожалению, видел таких детей в больницах, когда они поступают в уже серьезных состояниях. Сердечная мышца у них буквально как тряпочка, настолько изношена… В общем, энергетик — это крайне нездоровый для ребенка продукт питания, и я в полной мере поддерживаю запрет.

Кувалда для уставшего организма

Употребление энергетических напитков может привести к кофеиновой интоксикации, предупреждает кардиолог Наталья Гаврилюк, автор книги «Привычка быть здоровым». Признаки такого состояния — нервозность, возбуждение, бессонница, желудочно-кишечные расстройства, подергивания мышц, бессвязный поток мыслей и речи, сердечные аритмии. В случаях передозировки кофеином возможны нарушения ритма сердца и судороги, что в очень тяжелых случаях может привести к смерти.

По словам врача, метаанализ нескольких исследований показал, что энергетики способны вызывать у детей и подростков (от 11 до 19 лет) такие побочные эффекты:

  • Сердцебиение (17,5%), боль в груди и одышка.
  • Боль в животе (14,5%), снижение аппетита и желудочно-кишечные расстройства.
  • Боли в мышцах, в спине (14,4%).
  • Головные боли (20%), головокружение.
  • Стресс, депрессивное настроение, суицидальные мысли и попытки. «Их частота до 35%! Если прибавить к этому, что энергетики употребляются не в самый спокойный период жизни людей, например, во время сессии или сдачи проектов, то риск суицида возрастает!», — подчеркивает Наталья Гаврилюк.

— Одна из больших опасностей энергетиков, что их пьют в момент крайнего истощения, — добавляет к.м.н., врач-эндокринолог Олег Ирышкин, автор «Книги долголетия». — В такой ситуации кофеин забирает последние силы и энергию. При этом многие употребляют энергетик вечером, что нарушает сон и возможность восстановления организма.

Вместо послесловия

Словом, инициатива по запрету продажи энергетиков детям действительно правильная и нужная. Главное, как отмечает подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова, чтобы эти запреты работали: «У нас запрещено продавать вейпы детям. Но! Школьники парят прямо в классах на переменах и даже на уроках… Общалась с подростками. Говорят, что купить вейп намного проще, чем тот же энергетик (в Подмосковье запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним действует с 2015 года), вейпшопы беспрепятственно продают их детям. Что-то не так с этими запретами, если они не работают. Видимо, штрафы должны быть такими, чтоб неповадно было продавать ребенку вейп или энергетик».