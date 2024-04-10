AFP: современные витражи в Нотр-Даме появятся не раньше 2026 года

Пожар произошел в Нотр-Даме 15 апреля 2019 года. Как установило следствие, возгорание произошло в районе шпиля, за несколько часов до этого там проводились ремонтные работы. Пламя полностью уничтожило деревянную крышу и шпиль, который упал и догорал затем на полу собора. Огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Пожар продолжался более 15 часов.