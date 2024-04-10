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AFP: современные витражи в Нотр-Даме появятся не раньше 2026 года

ПАРИЖ, 10 апреля. /ТАСС/. Новые витражи, которые будут выполнены в современном стиле, будут установлены в пострадавшем пять лет назад в ходе сильного пожара Соборе Парижской Богоматери, не раньше 2026 года. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Источник: AP 2023

По его данным, дирекция по восстановлению в настоящий момент объявила конкурс проектов новых витражей. Первый этап отбора продлится до 24 мая. Затем комиссия, состоящая из 20 специалистов искусства и представителей парижской иерархии, должна будет выбрать лучший проект, который будет представлен к открытию собора, запланированному на 8 декабря.

По данным AFP, вместе с тем «современные витражи не будут установлены до 2026 года».

Пожар произошел в Нотр-Даме 15 апреля 2019 года. Как установило следствие, возгорание произошло в районе шпиля, за несколько часов до этого там проводились ремонтные работы. Пламя полностью уничтожило деревянную крышу и шпиль, который упал и догорал затем на полу собора. Огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Пожар продолжался более 15 часов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон вскоре после ЧП отдал распоряжение отреставрировать Нотр-Дам, первый камень которого был заложен в 1163 году. На протяжении столетий Нотр-Дам продолжает удерживать статус самого известного здания Парижа, он включен в список мировых исторических памятников.