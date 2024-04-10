AFP: современные витражи в Нотр-Даме появятся не раньше 2026 года

По его данным, дирекция по восстановлению в настоящий момент объявила конкурс проектов новых витражей. Первый этап отбора продлится до 24 мая. Затем комиссия, состоящая из 20 специалистов искусства и представителей парижской иерархии, должна будет выбрать лучший проект, который будет представлен к открытию собора, запланированному на 8 декабря.
По данным AFP, вместе с тем «современные витражи не будут установлены до 2026 года».
Пожар произошел в Нотр-Даме 15 апреля 2019 года. Как установило следствие, возгорание произошло в районе шпиля, за несколько часов до этого там проводились ремонтные работы. Пламя полностью уничтожило деревянную крышу и шпиль, который упал и догорал затем на полу собора. Огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Пожар продолжался более 15 часов.
Президент Франции Эмманюэль Макрон вскоре после ЧП отдал распоряжение отреставрировать Нотр-Дам, первый камень которого был заложен в 1163 году. На протяжении столетий Нотр-Дам продолжает удерживать статус самого известного здания Парижа, он включен в список мировых исторических памятников.