«Афганский казан — это выдумка». Как россиян «разводят» на ненужные покупки

С недавних пор многие магазины России (и обычные, и в Интернете) предлагают купить так называемый «афганский казан». Будучи в сентябре в Кундузе, Герате и Мазари-Шарифе, я постоянно интересовался в ресторанах и кафе — а можно, пожалуйста, на него посмотреть? Вы готовите плов и тушёную баранину с его помощью? Верно ли, что в нём получается особенно вкусно? Ведь реклама называет «афганский казан» «знаменитым, лучшим и самым качественным» — мол, казаны Узбекистана и Таджикистана абсолютно ни в какое сравнение не идут.

Цены будь здоров — от 3 500 до 20 000 рублей за изделие из алюминия (в зависимости от количества литров): и немудрено, ведь «афганцы» вошли в моду как у нас, так и на Западе. И вот тут появляется ложка дёгтя, которая жёстко испортит бочку мёда: НИГДЕ в Афганистане мне не удалось найти в продаже подобный казан. Почему же? Это я вам сейчас подробно и расскажу.

«Их в Афганистане нет»

«Афганский казан? — откровенно удивляется Мохаммад, владелец ресторана в Герате. — А на что он похож?» Показываю картинку. «Не знаю. Сколько живу, я такого не видел». В Мазари-Шарифе в общепите точно такая же реакция — мне демонстрируют стандартные казаны, где готовят уличный плов, и никакого «афганского стиля» в них нет.

«Возможно, где-то в кишлаках можно ещё поискать, — неуверенно говорит Хайрулла, хозяин местного кафе близ Голубой мечети. — Но я, откровенно говоря, сомневаюсь. Это совершенно не афганский стиль готовки. На ваших фото казаны красивые, отполированные до блеска, стильные — вы представляете себе такую дорогую посуду в деревнях Афганистана? Люди там на 1 доллар в день живут, им не до кулинарных изысков. Простите, к Афганистану ваши казаны, по моему мнению, отношения не имеют. Это выдумка».

Интересно и то, что во всех трёх афганских городах я тщательно исследовал базары, и опять же никаких «афганских казанов» в лавках не нашёл. Обычные казаны, причём гигантских размеров (на свадьбу и так далее) — пожалуйста, в наличии, а именно «афганцев» в принципе нет.

Неясно, где производят

Реклама на российских сайтах сладчайше повествует, что «афганский казан» — «национальная посуда Афганистана, используемая с давних времён». Дескать, там за 15−20 минут жёсткое мясо превратится в мягкое — можно готовить плов, суп, кашу, говядину, баранину, курицу, и лучше на открытом огне. Типа «это универсальная многоцелевая посуда». Текст веселит с самого начала: как казан из алюминия мог применяться в Афганистане «с давних времён», если промышленное производство этого металла началось только в XX веке, даже в СССР первый алюминиевый завод построили в 1932 году? Ещё в конце XIX века алюминий был дороже золота (!).

Самое прекрасное из описаний: «Издавна в Афганистане казан берут с собой рыболовы-любители…» — за 30 лет в этом государстве я ни разу не видел, чтобы кто-то сидел у реки с удочкой. И, стало быть, «афганец» лучше узбекского казана, поскольку алюминий легче чугуна. В Россию «афганцев» привозят сразу несколько фирм, и утверждается, что свою продукцию они производят конкретно в Афганистане. Однако у них нет сайтов (ни на английском, ни на русском), и проверить информацию, где они находятся, попросту невозможно. Я задал вопрос афганскому бизнесмену в Москве, поставляющему казаны в РФ. Он честно ответил: производство размещено в Китае: «В Афганистане это делать дорого и опасно».

Обычная хорошая скороварка

Напрашивается впечатление, что нашему потребителю (да и западному тоже) легко впарили самую обычную, но красиво оформленную (и даже вполне хорошую) скороварку за приличные деньги. Тот, кто придумал легенду про «афганский казан», — реально гений маркетинга. Я уж не знаю, что там было раньше, но за десятилетия поездок в Афганистан я убедился — качеством еды в этой стране совсем не заморачиваются: им главное, чтобы было, что сегодня в рот положить, а уж мягкое мясо или жёсткое — вообще никому не важно. Афганская кухня не идёт ни в какое сравнение с соседними Узбекистаном и Таджикистаном, где рестораны представляют собой праздник желудка. Гурманов среди афганцев встретить трудно, они не живут, а пытаются выжить. Скорее всего, российского покупателя элементарно «развели» на то, что ему в принципе не так уж и надо. Я легко допускаю, что в продающихся в России «афганских казанах» получается вполне достойная и вкусная еда, а сами они великолепны по своим качествам. Но это не афганская посуда, сделана она непонятно где, и в Афганистане её попросту не знают.

Миф удался на славу

Да, я обошёл не все рестораны в Герате или Кундузе, не был в отдалённых кишлаках и не могу быть уверен в своей версии на 100%. Но в любом случае эта расхваленная всюду посуда вовсе не так «широко распространена» среди афганцев, как преподносит нам реклама. В продаже её найти непросто, вот это уж точно. Мне данная маркетинговая уловка напоминает моду на штаны- «афгани», которые в своё время охотно носили женщины Европы, США и России: хотя к Афганистану сия одежда имела довольно отдалённое отношение. Или «тайские таблетки для похудения», о каковых в самом Таиланде никто понятия не имел. На кулинарных сайтах повара и домохозяйки расхваливают «афганские казаны» за качество, простоту в обращении и отличный дизайн. Конечно, проверять достоверность фактов в Афганистан никто не поедет. На это, собственно, и рассчитана реклама: миф явно удался на славу. Наверняка просто так очередную скороварку никто бы не купил — а теперь, судя по всему, «афганский казан» в топах продаж. Ясное дело, его покупают, потому что он в моде. А вот кто именно создал такую моду — тут уже вопрос отдельный. И не факт, что удастся получить на него ответ.