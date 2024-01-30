Афанасьев день. Что можно и нельзя делать 31 января 2024 года

Кирилл и Мария Радонежские были родителями Преподобного Сергия Радонежского. Кирилл состоял на службе у ростовских князей, которых он, как один из самых близких к ним людей, не раз сопровождал в Золотую Орду. Происхождение Марии доподлинно неизвестно, но существует версия, что она была родом из знатных ордынцев-чингизидов. Пара была строгими блюстителями церковных уставов, они помогали бедным и странникам. А под конец своей жизни они поселились в Покровской Хотьковой обители, в то время бывшей одновременно и мужской, и женской, и стали монахами. Они мирно почили в один год.