Афанасьев день. Что можно и нельзя делать 31 января 2024 года

Кто такие Кирилл и Мария Радонежские?
Кирилл и Мария Радонежские были родителями Преподобного Сергия Радонежского. Кирилл состоял на службе у ростовских князей, которых он, как один из самых близких к ним людей, не раз сопровождал в Золотую Орду. Происхождение Марии доподлинно неизвестно, но существует версия, что она была родом из знатных ордынцев-чингизидов. Пара была строгими блюстителями церковных уставов, они помогали бедным и странникам. А под конец своей жизни они поселились в Покровской Хотьковой обители, в то время бывшей одновременно и мужской, и женской, и стали монахами. Они мирно почили в один год.
Кто такой Афанасий Великий?
Афанасий родился в IV веке в Александрии. О его жизни известно немного. Но сохранилась информация, что крестил его и его мать александрийский архиепископ Александр, после смерти которого этот пост доверили Афанасию. Он обладал многими способностями, что сделало его авторитетным человеком среди горожан. Был церковным писателем. И его называют одним из родоначальников греческой православной церкви.
Афанасий Великий прожил долгую жизнь, полную тревог и невзгод. Боролся с еретиками и язычниками. Непокорного архиепископа не раз прогоняли из Александрии. По навету еретиков сидел в тюрьме. Его пытались обвинить в разврате. Но гонения и лишения не сломили дух Афанасия Великого, который пережил четырех императоров и сохранил чистоту помыслов.
Что можно делать 31 января 2024 года?
День лучше всего провести дома с близкими.
Хорошо покормить птиц, особенно уток.
Что нельзя делать 31 января 2024 года?
Нельзя шуметь и суетиться.
Нельзя венчаться и праздновать свадьбы.
Нельзя ссориться с родственниками.
Нельзя ни за кем допивать воду.