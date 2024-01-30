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Афанасьев день. Что можно и нельзя делать 31 января 2024 года

31 января 2024 года Церковь вспоминает родителей Сергия Радонежского, преподобных Кирилла и Марию Радонежских. А также Афанасия Великого, которого считают одним из основателей греческой церкви. В народном календаре — Афанасьев день, Афанасий Ломонос.
Источник: Аргументы и факты

Кто такие Кирилл и Мария Радонежские?

Кирилл и Мария Радонежские были родителями Преподобного Сергия Радонежского. Кирилл состоял на службе у ростовских князей, которых он, как один из самых близких к ним людей, не раз сопровождал в Золотую Орду. Происхождение Марии доподлинно неизвестно, но существует версия, что она была родом из знатных ордынцев-чингизидов. Пара была строгими блюстителями церковных уставов, они помогали бедным и странникам. А под конец своей жизни они поселились в Покровской Хотьковой обители, в то время бывшей одновременно и мужской, и женской, и стали монахами. Они мирно почили в один год.

Кто такой Афанасий Великий?

Афанасий родился в IV веке в Александрии. О его жизни известно немного. Но сохранилась информация, что крестил его и его мать александрийский архиепископ Александр, после смерти которого этот пост доверили Афанасию. Он обладал многими способностями, что сделало его авторитетным человеком среди горожан. Был церковным писателем. И его называют одним из родоначальников греческой православной церкви.

Афанасий Великий прожил долгую жизнь, полную тревог и невзгод. Боролся с еретиками и язычниками. Непокорного архиепископа не раз прогоняли из Александрии. По навету еретиков сидел в тюрьме. Его пытались обвинить в разврате. Но гонения и лишения не сломили дух Афанасия Великого, который пережил четырех императоров и сохранил чистоту помыслов.

Что можно делать 31 января 2024 года?

День лучше всего провести дома с близкими.

Хорошо покормить птиц, особенно уток.

Что нельзя делать 31 января 2024 года?

Нельзя шуметь и суетиться.

Нельзя венчаться и праздновать свадьбы.

Нельзя ссориться с родственниками.

Нельзя ни за кем допивать воду.