«Аэрофлот» ввел услугу перевозки животных на соседнем пассажирском кресле

«Сервис будет доступен на постоянной основе на собственных рейсах “Аэрофлота” и рейсах дочерней авиакомпании “Россия”, выполняемых под кодом SU», — говорится в сообщении.
Результаты тестирования показали, что услуга востребована у владельцев небольших животных и птиц, — за это время было перевезено более 900 питомцев. Также по итогам тестирования были увеличены габариты контейнера для перевозки животных в салоне бизнес-класса, отметили в компании.
В компании отметили, что общий вес контейнера вместе с животным не может превышать 15 кг. Максимальные габариты жесткого контейнера — 50×30х30 см, полужесткого — не более 50×32х30 см. При этом переноска должна позволять животному или птице вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя. Обязательна специальная ручка или петля, которая позволит плотно закрепить контейнер ремнем безопасности, добавили в «Аэрофлоте».