«Аэрофлот» ввел услугу перевозки животных на соседнем пассажирском кресле

«Сервис будет доступен на постоянной основе на собственных рейсах “ Аэрофлота ” и рейсах дочерней авиакомпании “Россия”, выполняемых под кодом SU», — говорится в сообщении.

Результаты тестирования показали, что услуга востребована у владельцев небольших животных и птиц, — за это время было перевезено более 900 питомцев. Также по итогам тестирования были увеличены габариты контейнера для перевозки животных в салоне бизнес-класса, отметили в компании.

По данным компании, пассажир может перевезти в соседнем кресле один контейнер с животным или птицей в любом классе обслуживания: эконом, комфорт, бизнес. Оплата за дополнительное место осуществляется по тарифу, применяемому для взрослого пассажира. В соответствии с правилами безопасности, контейнер разрешается размещать только на креслах у иллюминатора. В течение всего полета питомец должен оставаться в переноске.