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«Аэрофлот» ввел услугу перевозки животных на соседнем пассажирском кресле

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. «Аэрофлот» ввел по завершении успешного тестирования новую услугу — перевозку животного на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Источник: Reuters

«Сервис будет доступен на постоянной основе на собственных рейсах “Аэрофлота” и рейсах дочерней авиакомпании “Россия”, выполняемых под кодом SU», — говорится в сообщении.

Результаты тестирования показали, что услуга востребована у владельцев небольших животных и птиц, — за это время было перевезено более 900 питомцев. Также по итогам тестирования были увеличены габариты контейнера для перевозки животных в салоне бизнес-класса, отметили в компании.

По данным компании, пассажир может перевезти в соседнем кресле один контейнер с животным или птицей в любом классе обслуживания: эконом, комфорт, бизнес. Оплата за дополнительное место осуществляется по тарифу, применяемому для взрослого пассажира. В соответствии с правилами безопасности, контейнер разрешается размещать только на креслах у иллюминатора. В течение всего полета питомец должен оставаться в переноске.

В компании отметили, что общий вес контейнера вместе с животным не может превышать 15 кг. Максимальные габариты жесткого контейнера — 50×30х30 см, полужесткого — не более 50×32х30 см. При этом переноска должна позволять животному или птице вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя. Обязательна специальная ручка или петля, которая позволит плотно закрепить контейнер ремнем безопасности, добавили в «Аэрофлоте».