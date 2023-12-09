Адвокат рассказала, какие могут быть последствия, если супруг стал банкротом

По общему правилу в деле о банкротстве подлежит реализации личное имущество должника, а также имущество, принадлежащее ему и супругу (бывшему супругу) на праве общей собственности. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат Юлия Кремер.

«Однако в случае, если данная реализация существенно нарушает интересы супруга и детей — последний может обратиться в суд с требованием о разделе общего имущества до его продажи. До разрешения такого спора реализация имущества приостанавливается», — объяснила она.

В случае, если в деле присутствуют как личные обязательства должника, так и общие обязательства супругов, существует порядок удовлетворения. Сначала погашаются требования кредиторов из стоимости личного имущества должника и стоимости общего имущества супругов, приходящейся на долю должника.

«Затем средства, приходящиеся на долю супруга должника, направляются на удовлетворение требований кредиторов по общим обязательствам (в непогашенной части). Оставшиеся средства, приходящиеся на долю супругу должника, передаются этому супругу», — подчеркнула юрист.

В случае же отсутствия общих обязательств, процедура будет следующая.

«До погашения обязательств должника супругу будет переведена половина средств, вырученных после реализации общего имущества. Стоит признать, что брачный договор все еще остается оптимальным способом снизить риск утраты важных личных активов и сокращения будущих судебных издержек», — резюмировала она.