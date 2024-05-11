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«Абсолютно свободно»: Московский зоопарк показал общающуюся с гостями Катюшу

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в субботу, 11 мая, поделилась с подписчиками редкими кадрами — панда Катюша подошла максимально близко к посетителями зоосада.

Источник: РИА "Новости"

На видео малышка прогуливается вдоль стекла экспозиционного вольера и радует своей любознательностью гостей.

— Счастливые посетители, к которым Катюша пришла общаться. Она абсолютно свободно себя чувствует во внутреннем вольере, — следует из подписи к публикации.

Гендиректор зоосада также поблагодарила посетителей за то, что они сохраняют тишину в павильоне медвежонка и не стучат по стеклу, чтобы привлечь его внимание.

Светлана Акулова 7 мая поделилась видео с досугом панды Диндин и ее дочки Катюши во время заморозков. Медвежонок спрятался в веточках бамбука. Однако смышленая родительница быстро нашла малышку и освободила ее из плена ветвей. Позднее панды приступили к обеденной трапезе.

Гендиректор зоопарка также разместила видео с взрослеющей Катюшей. На кадрах медвежонок с усердием поедает ростки бамбука, изредка поглядывая на то, как это делает ее мама Диндин. Катюша во всем берет с родительницы пример.