«А ты поставил мне лайк?»: скольким россиянам важно одобрение в соцсетях

Не секрет, что для охватов аудитории важна регулярность. А иногда привлечь внимание можно эффектным и необычным фото. Какие же инструменты для большего количества отметок «нравится» используют респонденты? Похвалиться своим достижением и поехать в необычное место готовы 23% и 22% пользователей. Менее 10% ради лайков готовы похудеть, отфотошопить свои фотографии и стать другим человеком (хотя бы в соцсети) — 8%, 7% и 6% соответственно. Наименее популярным ответом среди респондентов стало «экстремальное селфи» и «использование очень личной информации» (по 2%). 41% пользователей не нуждается в одобрении и ради охватов не будут предпринимать конкретных шагов.