«А ты поставил мне лайк?»: скольким россиянам важно одобрение в соцсетях

Меньше трети пользователей зависит от одобрения окружающих на их публикации. На вопрос, меняется ли ваше настроение от лайков, — 26% ответили утвердительно. Большинство респондентов, однако, не обращает внимания на «лайки»: 42% выбрали вариант «все равно», 26% — «настроение не меняется».
Продолжая тенденцию «невнимания к лайкам», 66% респондентов ответили, что им неважно, сколько отметок «нравится» под публикациями. Чего нельзя сказать об 11% пользователей, которым значимо, сколько человек оценили их пост. 23% россиян реагируют на количество лайков «отчасти».
Не секрет, что для охватов аудитории важна регулярность. А иногда привлечь внимание можно эффектным и необычным фото. Какие же инструменты для большего количества отметок «нравится» используют респонденты? Похвалиться своим достижением и поехать в необычное место готовы 23% и 22% пользователей. Менее 10% ради лайков готовы похудеть, отфотошопить свои фотографии и стать другим человеком (хотя бы в соцсети) — 8%, 7% и 6% соответственно. Наименее популярным ответом среди респондентов стало «экстремальное селфи» и «использование очень личной информации» (по 2%). 41% пользователей не нуждается в одобрении и ради охватов не будут предпринимать конкретных шагов.
Публикация готова, пост выложен, приходят первые уведомления о «лайках»! Как же пользователи реагируют на эти оповещения? Согласно результатам исследования, 12% и 11% постараются сразу открыть социальную сеть с публикацией. Это не так много, относительно 51% пользователей, для которых уведомления не станут мотиваторами на открытие соцсети. А вот кто именно оценил публикацию (друзья, знакомые или посторонние люди) не так важно: 69% пользователям важно внимание. Лайки от известных людей интересуют 4% респондентов.
Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни. Посты в соцсетях становятся предметом дискуссий и споров, площадкой для анонсов и творчества. Нередко когда публикация знаменитости вызывают особый интерес и становится объектом пристального внимания аудитории.
А меняли ли «лайки» жизни обычных людей? Несмотря на то, что подавляющее большинство (93%) не знает таких историй, 6% респондентов по личному или опыту друзей/знакомых слышали о ситуациях, когда «лайк» менял жизни.
В целом, пользователи «не разбрасываются» собственным выражением поддержки и одобрения: редко ставят «лайки» 56%, а одобрение в соцсети от 16% пользователей нужно заслужить. И только 14% пользователей ставят лайки каждый раз, когда заходят в соцсеть. Россияне с удовольствием ставят отметки «нравится» друзьям (48%) и коту (45%). Свои публикации «лайкают» 11% пользователей.
Исследование проводилось среди читателей проекта ВФокусе Mail.ru 19 — 29 февраля. В опросе приняли участие 10 тысяч человек из 50 регионов России. 56% респондентов составили мужчины, 44% — женщины.