В Канаде 99-летняя пловчиха побила три мировых рекорда

99-летняя канадская пловчиха Бетти Брюссель, известная среди пловцов-любителей, побила три мировых рекорда в своей возрастной группе (100−104 года) во время соревнований в Сааниче (Британская Колумбия). Она проплыла 400 метров вольным стилем почти на четыре минуты быстрее, чем предыдущий рекордсмен, сообщает The Guardian.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456260268&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, она показала новое лучшее время в дисциплинах плавания на спине и брассом на 50-метровой дистанции. Бетти наслаждается самим процессом плавания и говорит, что во время соревнований она считает круги, чтобы понять, сколько их осталось.

Несмотря на свой возраст, пловчиха посещает бассейн два раза в неделю, предпочитая непрерывные тренировки без чрезмерных упражнений. Признаваясь в том, что она немного ленива, рекордсменка подчеркивает, что любовь к плаванию и ощущение скольжения по воде приносят ей счастье.

Многочисленные поклонники Бетти Брюссель считают ее легендой, которая вдохновляет других спортсменов. Несмотря на расслабленный подход к тренировкам, она собрала внушительную коллекцию медалей, причем личное улучшение навыка для нее важнее побед.

Ранее 104-летняя американка стала старейшим человеком, прыгнувшим с парашютом.

Олеся Маевская